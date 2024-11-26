«إسلامية دبي» تطلق «غراس الشتاء» لتعزيز الهوية الوطنية والقيم الدينية

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخير بدبي عن إطلاق برنامجها «غراس الشتاء»، وذلك ضمن مبادرة «غراس الخير»، حيث يُعد البرنامج خطوة مهمة لتحقيق أهداف «أجندة دبي الاجتماعية 33»، التي تسعى إلى تعزيز التوعية الدينية والثقافة الإسلامية لدى الفئات المستهدفة من الفتيات، وزيادة فهمهن للتعاليم الدينية بأسلوب يواكب العصر، وذلك بعد نجاح برنامج «غراس الصيف».

ويركز البرنامج على غرس القيم الإسلامية وتعزيز الوعي الديني وترسيخ الهوية الإماراتية، من خلال مبادرات تهدف إلى تعزيز الانتماء للوطن، والاعتزاز بالتراث الإماراتي العريق، وتعريف الأجيال الصاعدة بتاريخ الإمارات وتراثها الثقافي، لترسيخ حب الوطن وتعزيز الشعور بالمسؤولية تجاهه.

وأكد مدير إدارة التثقيف والتوجيه الديني مسؤول المبادرة، محمد ميحد السويدي، أن برنامج «غراس الشتاء» سيكون من 16 إلى 25 ديسمبر 2024، ويستهدف الفتيات من عمر سبعة إلى 15 عاماً، متناولاً مقررات ذات صلة بالقيم الإسلامية والقرآن الكريم والآداب الإسلامية، بالإضافة إلى تعزيز الهوية الإماراتية والذكاء الاصطناعي، وسيتم تنظيمها أسبوعياً خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من التاسعة صباحاً حتى 1 ظهراً.

كما سيتم تنظيم فعالياته في جميع المراكز التابعة لإدارة البرامج المعرفية الإسلامية في المزهر، وأم الشيف، وند الشبا، وكل المراكز التابعة لإدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه في «الورقاء 1» و«ند الشبا 4» إلى جانب مركز حتا المجتمعي، وإدارة مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية، و«البرشاء 3»، وجمعية النهضة - الليسيلي، وذلك بهدف تعزيز الشراكة مع شركاء النجاح في البرنامج: جمعية النهضة النسائية وهيئة تنمية المجتمع.

ويعد «غراس الشتاء» استثماراً في جيل يحمل قيم دينه وولاءه لوطنه، وتمكينه من قيادة دفة مسيرته نحو مستقبل مشرق ومجتمع متماسك يعتز بجذوره وقيمه.