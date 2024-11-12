«شؤون الضواحي» في الشارقة تقدم الدعم لـ 155 حالة عزاء خلال 3 أشهر

حققت دائرة شؤون الضواحي في الشارقة، خلال الفترة من أغسطس حتى أكتوبر الماضيين، العديد من الإنجازات في مجال خدمة العزاء، حيث تم استقبال نحو 155 حالة عزاء، ما يعكس حجم الإقبال على هذه الخدمة وأهميتها. وشملت الخدمات المقدمة حجز المجالس وتوفير الخيم واللوحات الإرشادية، بالإضافة إلى إرسال الرسائل النصية القصيرة للتعزية، حيث قامت إدارة الاتصال الحكومي بالدائرة، من خلال مكتب الاتصال الداخلي في هذه الفترة، بحجز 71 مجلساً وتوفير 84 خيمة، بالإضافة إلى 75 طلباً للوحات الإرشادية التي تساعد على توجيه الحضور لمواقع العزاء.

ومن باب التواصل مع ذوي المتوفين، تم إرسال 152 رسالة نصية قصيرة تتضمن التعزية لذوي المتوفى.

وأكد مدير دائرة شؤون الضواحي، الدكتور عبدالله سليمان الكابوري، على الجهود المتواصلة للدائرة منذ إطلاق خدمة العزاء المجتمعية، التي تهدف إلى تقديم الدعم للأسر في حالات العزاء، وذلك تماشياً مع رؤية القيادة الحكيمة الهادفة إلى تعزيز التلاحم الاجتماعي وتوفير سبل الراحة والمساندة لأهالي الإمارة.

وأشار إلى أن تلك الأعمال وما ورد من إحصاءات نوعية تعكس حجم الجهود المبذولة من قِبل الدائرة في خدمة المجتمع، تماشياً مع توجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مشيراً إلى أن الدائرة تسعى دائماً إلى تحسين خدماتها بما يلبي احتياجات المجتمع ويسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية ودعم الأسر في كل الأوقات على مدار الساعة.