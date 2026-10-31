أحمد ومنصور بن محمد يعزيان في وفاة جاسم محمد رسول رئيسي

قدّم سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له جاسم محمد رسول رئيسي، وذلك خلال زيارة مجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه عن صادق عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

كما قدّم سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له جاسم محمد رسول رئيسي، وذلك خلال زيارة مجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه عن صادق عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.