رئيس الدولة وحاكم رأس الخيمة يعزيان في وفاة حرم محمد بن بطي آل حامد

قدّم صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، واجب العزاء إلى الشيخ محمد بن بطي آل حامد في وفاة حرمه عائشة راشد الظاهري، رحمها الله، وذلك خلال زيارة مجلس العزاء في أبوظبي.

كما قدّم واجب العزاء صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسموّ الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة.

وأعرب سموهم عن خالص تعازيهم ومواساتهم إلى الشيخ محمد بن بطي آل حامد وأسرته، سائلين المولى تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما أدى واجب العزاء الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السموّ رئيس الدولة، وعدد من المسؤولين.