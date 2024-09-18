«أوقاف دبي» تحقق حلم مريض السرطان «وجدي» بالعودة إلى أسرته

تكفلت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، بتحقيق حلم مريض السرطان (وجدي) في العودة إلى وطنه، والعيش في كنف أسرته، وسداد مبلغ قضيته المالية المترتبة عليه منذ 14 عاماً بمبلغ 300 ألف درهم.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت، أول من أمس، قصة معاناة (وجدي) الذي يعاني مرض السرطان، وعدم قدرته سداد 390 ألف درهم مبلغ القضية المالية المترتبة عليه، ونسق «الخط الساخن» مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ومحاكم دبي في تحويل مبلغ التبرع.

يشار إلى أن محاكم الخير في محاكم دبي قامت بإجراء تسوية في مبلغ القضية المالية من مليونين درهم إلى 390 ألف درهم، وسددت مبلغ 90 ألف درهم لقضية (وجدي).

وتأتي هذه الاستجابة ضمن مبادرة «فالكم طيب3»، التي تتبنّاها مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، وصحيفة «الإمارات اليوم»، وتهدف إلى علاج المرضى الذين تحول أوضاعهم المالية دون تلقي العلاج، ومساعدة الحالات الإنسانية، والإفراج عن نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية المعسرين، وسداد المتأخرات الإيجارية للمحتاجين، ومساعدة ذوي الدخل المحدود، والوقوف على احتياجاتهم.

وأكد نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، خالد آل ثاني، التزام المؤسسة الراسخ بمبادئ المسؤولية الاجتماعية، ودروها الإنساني الفاعل في خدمة المجتمع.

وقال إن المؤسسة تسعى بشتى الوسائل إلى دعم القضايا الإنسانية، وإحداث التغيير الإيجابي الملموس في حياة الأفراد، انسجاماً مع مساعي «أوقاف دبي» الرامية إلى ترسيخ جهود العمل الإنساني التنموي في المجتمع.

وعبّر آل ثاني عن مساندة المؤسسة للحالة الإنسانية للمريض (وجدي)، وتقديم الدعم اللازم، ودفع المستحقات المالية المترتبة عليه، ليتمكن من العودة إلى أسرته في أسرع وقت، ولفت إلى أن الجهود الإنسانية كافة التي تقودها المؤسسة تأتي وفق رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ نهج العطاء الهادف الذي طالما ارتبط باسم دولة الإمارات، وانطلاقاً من القيم الإماراتية الأصيلة وما تحمله من مبادئ إنسانية نبيلة.

وأشاد آل ثاني بالتعاون الاستراتيجي البنّاء مع صحيفة «الإمارات اليوم»، ومتابعة (الخط الساخن) للفئات غير القادرة من خلال مبادرة «فالكم طيب 3» التي أحدثت أثراً إيجابياً ملموساً في حياة أصحاب الحالات الإنسانية، ورفعت عن كاهلهم الأعباء المالية التي كانت تقف عائقاً دون مواصلة حياتهم الطبيعية.

وكان المريض (وجدي - لبناني - 76 عاماً)، المصاب بالسرطان، يحلم بالعودة إلى كنف أسرته، والعيش معهم بقية حياته، في ظل انتشار المرض في جسده، غير أن تحقيق حلمه بالعودة تحول دونه ثلاث قضايا مالية مترتبة عليه منذ 14 عاماً بمبلغ 390 ألف درهم، حيث أصبح ملاحقاً قضائياً، وعليه منع سفر، ولا يستطيع العمل ولا العلاج، وإقامته منتهية منذ أربع سنوات. وناشد المريض (وجدي) من يساعده على تسديد مبلغ القضايا المالية، كي يعود إلى أسرته.

وكانت محاكم دبي، ممثلة بمحاكم الخير، قامت بعمل تسوية مالية في مبلغ القضايا المالية المترتبة عليه، من مبلغ مليوني درهم إلى 390 ألف درهم.

وقال (وجدي): «أشكر كل من تكاتف معي في أمر القضية المالية المترتبة عليَّ منذ 14 عاماً، سواء كانت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر، ومحاكم دبي، وصحيفة (الإمارات اليوم)، كما أن اتصال موظفي (الخط الساخن) في الصحيفة أفرحني كثيراً، وفتح لي باب الأمل في رؤية أسرتي بعد انقطاع دام سنوات». وأضاف أن «التكاتف المجتمعي بين المؤسسات سواء الحكومية أو الإعلام أو القطاع البنكي أثلج صدري كثيراً، وهذا الأمر يترجم سياسة العمل الخيري الإنساني في دولة الإمارات».

• «أوقاف دبي» سددت 300 ألف درهم قيمة قضيته المالية.

