«أم مازن» تعاني السرطان وتحتاج إلى 13.7 ألف درهم لتجديد الضمان الصحي

تعاني المريضة (أم مازن - سودانية) البالغة من العمر 63 عاماً، إصابتها بسرطان الثدي منذ عامين وتحتاج إلى علاج وأدوية خاصة ومتابعات صحية دورية في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، إلا أن زوجها يقف عاجزاً عن تجديد بطاقة الضمان الصحي لها بسبب فقدانه مصدر الرزق الذي تعتمد عليه العائلة. وتبلغ كلفة تجديد البطاقة 13 ألفاً و750 درهماً، لذا يناشد زوج (أم مازن) أهل الخير مساعدته في دفع كلفة التجديد، خوفاً من تدهور حالة زوجته الصحية.

وروى الزوج لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناة زوجته مع المرض، قائلاً: «منذ عامين كانت زوجتي تعاني آلاماً في منطقة الصدر، وتشعر بارتفاع في درجة الحرارة فأخذتها إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية لإجراء الفحوص الطبية لها».

وتابع: «وصلنا إلى قسم الطوارئ في المستشفى، وأخبرنا الطبيب بالأعراض التي تعانيها فطلب أن تمكث في المستشفى لإجراء بعض الفحوص والتحاليل اللازمة، وتم إعطاؤها مسكنات للسيطرة على الآلام والحمى».

وأضاف الزوج: «بقيت زوجتي يومين في المستشفى حتى استقر وضعها الصحي، إلا أن الأشعة بيّنت وجود ورم في جهة الثدي اليمنى، وتحتاج إلى علاج خاص وأدوية ومتابعات بشكل دوري».

وتابع: «استمرت زوجتي في تلقي العلاجات واستطعنا تدبير التكاليف بواسطة بطاقة الضمان الصحي، لكن في الفترة الأخيرة انتهت صلاحيتها، وبسبب تدهور وضعي المادي كثيراً أقف عاجزاً أمام دفع تكاليف العلاج وتدبير كلفة التجديد».

وقال زوج المريضة: «ابني الكبير كان المعيل الوحيد لنا، وللأسف انتهت خدماته في الشركة التي يعمل فيها، وأصبحنا بلا معيل، وأنا من كبار السن ومريض ولا أستطيع البحث عن عمل لإعالة أسرتي، وابني بحث عن فرصة عمل جديدة، لكن دون جدوى».

وأضاف: «أسرتي تتكون من خمسة أفراد، وليس لدينا أي مصدر دخل سوى بعض المساعدات الضرورية للمعيشة يقدمها بعض الجيران، وأشعر بحزن شديد أنا وأبنائي على حال زوجتي، إذ نجد أنفسنا مكتوفي الأيدي تجاه معاناتها وتدبير تكاليف علاجها، أو تجديد بطاقة الضمان الصحي لها، والوضع يزيد سوءاً يوماً بعد يوم».

وقال زوج (أم مازن): «زوجتي تحتاج إلى 13 ألفاً و750 درهماً لتجديد بطاقة الضمان الصحي حتى تتمكن من مواصلة العلاجات اللازمة لها، وأنا عاجز تماماً عن توفير ولو جزءاً بسيطاً من تكاليف تجديد بطاقة الضمان لها»، مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون له حتى يتمكن من تدبير تكاليف تجديد بطاقة الضمان الصحي لـ(أم مازن)، وإنقاذ حياتها من الخطر.

. زوج المريضة من كبار السن، وعاجز عن توفير تكاليف تجديد بطاقة الضمان الصحي لزوجته.