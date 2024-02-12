متبرعان يتكفلان بـ 27 ألف درهم كلفة علاج «عبدالرشيد»

تكفل متبرعان بمساعدة (عبدالرشيد) على تكاليف العملية الجراحية في القلب التي يحتاجها بمبلغ 27 ألف درهم، في مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وكان يناشد من يساعده على تكاليف العملية، نظراً للظروف التي يمر بها.

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرعين ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي لتحويل مبلغ التبرع إلى حساب المريض في المستشفى. وكانت «الإمارات اليوم» نشرت بتاريخ التاسع من الشهر الجاري قصة معاناته في عدم قدرته على دفع مبلغ العملية، نظراً لوضعه المعيشي الصعب. وأعرب المريض عن سعادته وشكره العميق للمتبرعين، لوقفتهما معه في معاناته، في ظل الظروف التي يمر بها.

والمريض البنغلاديشي (عبدالرشيد - 41 عاماً) يعاني مشكلات صحية في القلب منذ شهرين، ووفقاً لمدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، فإن المريض يحتاج إلى عملية جراحية عاجلة، تبلغ كلفتها 27 ألف درهم.

وأضاف: «قصتي بدأت حين شعرت بتعب شديد وألم في الصدر، وبدأ التعب يزداد شيئاً فشيئاً إلى أن سقطت أثناء تأدية مهام عملي، وتم نقلي إلى المستشفى، وتنويمي في وحدة العناية المركزة، بعدها تم تحويلي إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وإجراء الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة، وتبيّن بعدها معاناتي مشكلات صحية في القلب، وتم صرف الأدوية لي، وأقر الطبيب المعالج بأن حالتي الصحية تحتاج إلى إجراء عملية جراحية عاجلة».

وتابع: «وصلت إلى مرحلة الإرهاق النفسي جراء الخوف من المرض، وأن تزداد حالتي الصحية سوءاً، إذ إن العملية الجراحية التي أحتاجها بشكل عاجل تبلغ كلفتها 27 ألف درهم، وهذا مبلغ فوق إمكاناتي المالية المتواضعة، في ظل أنني أعتبر المعيل الوحيد لأفراد أسرتي، وأعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب 2200 درهم، بوظيفة مشرف نظافة، وهو مبلغ بالكاد يلبي مصروفات الحياة ومتطلباتها».

وقال المريض (عبدالرشيد) لـ«الإمارات اليوم»: «البشارة التي حصلت عليها من موظفي (الخط الساخن) أفرحتني كثيراً، وأرجعت لي الأمل في العلاج، وإجراء العملية الجراحية التي طال انتظارها، وكان يؤرقني كثيراً كيفية تدبير مبلغ العملية، نظراً لتدني راتبي، والظروف المعيشية التي أمر بها، وهذا التكاتف بين المتبرعين يترجم النظرة المجتمعية في مساعدة المعوزين، خصوصاً المرضى منهم».