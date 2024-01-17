«عبدالرحمن» يحتاج إلى جراحة لاستئصال ورم سرطاني بـ 18.6 ألف درهم

يعاني (عبدالرحمن)، البالغ من العمر 47 عاماً، سرطان المعدة، ويحتاج إلى جراحة عاجلة لاستئصال الورم كلفتها 18 ألفاً و600 درهم، وحالته المالية لا تسمح بتدبير المبلغ، ولا تغطي بطاقة التأمين الصحي تكاليف العملية، لذا يناشد أهل الخير مساعدته على توفير المبلغ.

ويروي المريض (عبدالرحمن) قصته مع المرض قائلاً: «أصبتُ منذ فترة بسرطان المعدة، وأظهرت الفحوص التي أجريتها في مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، أنني في مرحلة متقدمة من المرض، ونصح الأطباء بسرعة إجراء عملية جراحية لاستئصال الورم، وتبلغ كلفتها 18 ألفاً و600 درهم، وهو مبلغ يفوق إمكاناتي المالية المتواضعة، كما أن بطاقة التأمين الصحي الخاصة بي لا تغطي تكاليف العملية الجراحية والعلاج الكيماوي ما بعد العملية».

وأكمل : «أمرّ حالياً بظروف مالية وصحية قاسية، وأعجز عن تدبير أي جزء من كلفة العلاج، حيث كنت أعمل في إحدى الجهات الخاصة، وتم إيقافي عن العمل، ولا يوجد لدي أي مصدر دخل لتغطية تكاليف العملية، وتدبير مصروفات أسرتي المعيشية».

وتابع: «أنا المعيل الوحيد لأسرتي، وأسكن في شقة يبلغ إيجارها السنوي 32 ألف درهم، ويساعدني أشقائي بتدبير جزء من أقساط المدارس لأبنائي وإيجار السكن».

ويشير التقرير الطبي الصادر عن مدينة الشيخ شخبوط الطبية إلى أن «المريض يبلغ من العمر 47 عاماً، ويعاني سرطان المعدة، ويحتاج إلى عملية استئصال الورم بشكل عاجل في المرحلة الأولى للخطة العلاجية التي وضعت له من قبل الطبيب المعالج، نظراً لوضعه الصحي الحرج ووصول المرض لمرحلة متقدمة، وبعدها سيتم تحديد جلسات العلاج الكيماوي الذي يحتاجه بعد الانتهاء من العملية الجراحية التي يحتاجها».

ويناشد المريض (عبدالرحمن) أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء، مد يد العون له ومساعدته في تدبير كلفة العملية الجراحية في ظل تدهور وضعه الصحي.

• المريض المعيل الوحيد لأسرته، وليس لديه مصدر دخل، ويساعده أشقاؤه في نفقات المعيشة.