متبرع يتكفل بعلاج «محمد» لمدة عام بـ 14.3 ألف درهم

تكفل متبرع بسداد تكاليف أدوية المريض «محمد» بمدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي لمدة عام كامل بمبلغ 14 ألفاً و388 درهماً.

ونسق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي لتحويل مبلغ التبرع لحساب المريض في المستشفى.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت أمس قصة معاناته عدم قدرته على التكفل بمبلغ الأدوية التي يحتاجها نظراً للظروف التي يمر بها. وأعرب المريض عن سعادته وشكره العميق للمتبرع ووقفته مع معاناته في ظل الظروف التي يمر بها، مشيراً إلى أن التبرع أفرحه وخفف من ألم التوتر النفسي الذي يمر به جراء إصابته بالمرض، وأن هذا التبرع ليس بغريب على أفراد المجتمع ومؤسساته في مساعدة المرضى منهم.

ويعاني المريض «محمد»، الذي يبلغ من العمر 35 عاماً، سرطان الدم، ويحتاج إلى أدوية ومتابعة طبية خاصة لمدة عام تبلغ 14 ألفاً و388 درهماً، وفق مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي.

وقال المريض لـ«الإمارات اليوم»، إن «الاتصال الذي تلقيته من موظفي (الخط الساخن) في (الإمارات اليوم) بشأن خبر التبرع أسعدني كثيراً، وكنت متوقعاً أن يتم مساعدتي من خلال تناول موضوعي عبر (الخط الساخن)». وكان المريض «محمد» روى قصة معاناته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «قبل فترة تعرضتُ لوعكة صحية دخلت على إثرها مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وتم إجراء فحوص وتحاليل طبية كشفت إصابتي بسرطان الدم».

وأضاف: «وصف الطبيب المعالج لي دواء لأستخدمه لمدة عام بكلفة تبلغ 14 ألفاً و388 درهماً، وهو مبلغ يفوق إمكاناتي المالية المتواضعة، إذ إن ظروفي الصعبة تجعلني غير قادر على تدبير المبلغ».

وتابع: «إن مرض السرطان الذي أصابني من النوع المتقدم، ويجب عدم التأخر في بدء تناول الأدوية التي أحتاجها نظراً لتطور المرض وتدهور حالتي الصحية».

وأكمل: «أعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب شهري لا يتجاوز 800 درهم، وهو مبلغ لا يكاد يغطي مصروفاتي واحتياجاتي المعيشية اليومية، ولا أعرف ما العمل في ظل الظروف المادية والصحية الصعبة التي أمرّ بها». وسبق للمريض «محمد» أن ناشد أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون له ومساعدته على تدبير تكاليف العلاج في ظل وضعه الصحي المتدهور.

• المريض يبلغ من العمر 35 عاماً ويمر بظروف مادية صعبة.