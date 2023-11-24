414 ألف درهم كلفة قضية مالية على «أبومحمد»

يواجه «أبومحمد» البالغ من العمر 56 عاماً، ظروفاً صعبة جعلته غير قادر على سداد مبلغ متبقٍ من قضية مالية مترتبة عليه وقدره 414 ألف درهم، من إجمالي مبلغ القضية البالغ مليوناً و421 ألف درهم.

وأجرت محاكم الخير في محاكم دبي تسوية في مبلغ القضية وخفضته إلى 714 ألفاً و875 درهماً، كما سددت المحاكم عن «أبومحمد» أيضاً 300 ألف درهم، وتبقى عليه 414 ألف درهم.

وروى «أبومحمد» قصته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً:

«قبل سنوات تعرفت إلى شخص من جنسية آسيوية، وكنت أريد حينها تحسين مستوى دخل أسرتي، وطلب مني فتح رخصة وساطة عقارية باسمي، ولكنني تعرضت لحالة نصب واحتيال، عندما راكم من يعملون في المكتب الديون على اسمي وفروا هاربين».

وأضاف: «لم أكتشف أنني تعرضت لعملية نصب في البداية إلا حينما كان جواز سفري منتهي الصلاحية وتوجهت وقتها إلى تجديد جواز سفري، وتفاجأت بأن هناك تعميماً وحكماً غيابياً في قضية مالية، وكان المبلغ المطلوب مني دفعه مليوناً و421 ألف درهم، وهنا أصبت بالصدمة، لأنني لا أعرف كيف ترتب على مسؤوليتي هذا المبلغ الكبير الذي لا أستطيع تسديده، كونه يفوق إمكاناتي المالية المتواضعة».

وأضاف: «سبق لي تقديم طلب إلى محاكم الخير في محاكم دبي، وأجرت شعبة التسويات في المحاكم تسوية مع الأشخاص لمبلغ القضية المالية البالغ مليوناً و421 ألف درهم، وتم خفضه إلى 714 ألفاً و875 درهماً، بعدها قامت محاكم الخير بسداد 300 ألف درهم من مبلغ القضية المالية، إلا أن إمكاناتي المالية المتواضعة جداً لا تسمح بسداد المبالغ المتبقية علي من القضية التي كنت ضحيتها لمجرد وجود اسمي على الرخصة».

ويناشد «أبومحمد» أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء، مد يد العون له ومساعدته في تدبير المبلغ المتبقي من القضية المالية.

• «محاكم الخير» خفضت المبلغ من 1.421 مليون درهم إلى 714.8 ألفاً وسددت عنه 300 ألف درهم.