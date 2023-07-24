«فاديا» تحتاج لعملية جراحية بـ 39 ألف درهم

تعاني المريضة السورية «فاديا» البالغة 38 عاماً مشاكل في أعصاب اليد. ووفقاً لمدينة الشيخ شخبوط الطبية، فإن المريضة تحتاج إلى عملية جراحية في اليدين كلفتها 39 ألفاً و180 درهماً، وتناشد من يساعدها في تكاليف نفقات العملية الجراحية، فإمكاناتها المالية لا تسمح لها بذلك.

وتروي المريضة قصتها لـ«الإمارات اليوم» قائلة: «كنت أعاني هذه المشكلة منذ أربع سنوات بعد إنجابي طفلي الأخير، ولكن قبل أيام يشتد الألم في يدي بشكل كبير، فنقلني زوجي مباشرة إلى قسم الطوارئ في مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وبعدها تم تحويلي إلى العيادات التخصصية وأجريت فحوصاً وتحاليل لازمة، إذ تبين أنني أعاني مشكلات في أعصاب كلتا يديّ».

وأضافت: «الأطباء قرروا بعد النتائج والفحوص أنني أحتاج إلى عملية جراحية في كلتا اليدين، تبلغ كلفتها 39 ألفاً و180 درهماً، وهذا المبلغ باهظ بالنسبة لي، إذ إنه يحول بيني وبين إجراء العملية التي أحتاج إليها، ولا أعرف ما العمل في ظل الظروف التي أمرّ بها».

وأشارت إلى أن «زوجي هو المعيل الوحيد لأفراد أسرتي المكونة من خمسة أبناء، ويعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب 5000 درهم، تذهب منه 3000 درهم لإيجاز المسكن والباقي يذهب لمصروفات الحياة ومتطلباتها، علماً بأنه سبق لي التقديم على مساعدة في جمعيات ومؤسسات خيرية، ولكن لم أوفق في العثور على أي رد إلى الآن».

وأوضحت أن «الألم يزداد في كلتا اليدين وأعيش في الوقت الحالي على المسكّنات، ولا يخلّصني منه إلا الخضوع للعملية الجراحية التي أحتاج إليها وأقرّها الأطباء، لذا أناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتي في تكاليف العملية الجراحية التي تخلّصني من هذا الألم».

«فاديا»: الألم يزداد في يدي وأعيش على المسكّنات ولا يخلّصني منه إلا الخضوع لعملية جراحية.