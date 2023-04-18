الطفل «آدم» وضع يده في غسالة الملابس أثناء تشغيلها

أصيب الطفل «آدم ـ مصري ـ 10 سنوات»، بكسور وخلع في مرفق يده اليمنى، أثناء لعبه في غسالة الملابس، ما تسبب في إدخاله غرفة العمليات في مستشفى (إن إم سي) في الشارقة، وإجراء عملية جراحية عاجلة له في يده اليمنى، وتركيب قطع بلاتينيوم وبراغي تجبير الكسر وإعادة المرفق إلى مكانه مرة أخرى.

وبلغت كلفة الجراحة والإقامة 20 يوماً في المستشفى 40 ألف درهم، واضطر والد الطفل إلى الاقتراض لسداد 10 آلاف درهم من فاتورة المستشفى ولايزال يحتاج إلى سداد 30 ألف درهم، كما أن طفله يحتاج إلى جراحة ثانية لإزالة قطع البلاتينيوم والبراغي من يده حتى يلتئم العظم بشكل طبيعي دون حدوث عاهة، والمشكلة أن كلفة الجراحة الثانية تبلغ 22 ألفاً و653 درهماً، وناشد والده أصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون له ومساعدته في تدبير كلفة الجراحة لطفله.

وتفصيلاً، روت والدة الطفل لـ«الإمارات اليوم»، الحادث الذي حصل لابنها قائلة إنه أثناء تجمع العائلة في الفترة المسائية، استغل (آدم) انشغال والدته في تحضير العشاء، وذهب للعب في غسالة الملابس، حيث وضع يده اليمنى داخل الغسالة أثناء تشغيلها، وفجأة سمعت صوت صراخ الطفل، وأسرعت إلى مكان الصراخ ووجدت الطفل ملقى على الأرض يصرخ من شدة الألم وغير قادر على تحريك يده اليمنى.

وتابع الأب أنه على الفور توجه إلى قسم الطواري بمستشفى (إن. إم. سي) في الشارقة، وتم إجراء الفحوص والأشعة اللازمة، التي أظهرت تعرض يده لكسر وخلع في مرفقه الأيمن، عندها قرر الأطباء إجراء عملية جراحية عاجلة لإعادة المرفق إلى مكانه، ومعالجة الكسر.

وأوضح أن الطبيب أمر بتجهيز غرفة العمليات على الفور، وما هي إلا دقائق وتم إدخال الطفل إلى غرفة العمليات الجراحية وأجريت له أول عملية جراحية تم من خلالها تركيب قطع من البلاتينيوم في يده اليمنى، إضافة إلى تركيب عدد من البراغي، لتثبيت المرفق الأيمن، وأخبره الطبيب المعالج بأن آدم يحتاج إلى عملية جراحية أخرى، بعد أن يلتئم العظم ويعود المفصل إلى مكانه، يتم من خلالها إزالة القطع المركبة والأسلاك التي تم تركيبها لتساعد على التئام العظام، بالإضافة إلى الخضوع لجلسات علاج طبيعي مكثفة.

وأشار إلى أن كلفة العملية الجراحية الأولى وإقامة الطفل في المستشفى لمدة 20 يوماً، بلغت 40 ألف درهم، وبسبب وضعه المادي والالتزامات البنكية المتراكمة على عاتقه، لم يستطع سداد المبلغ بالكامل، حيث تمكن بالكاد من سداد 10 آلاف درهم، وتبقى عليه مبلغ 30 ألف درهم، والمشكلة أن كلفة العملية الجراحية الثانية التي يحتاجها طفله تبلغ 22 ألفاً و653 درهماً.

وتابع الأب أنه يشعر بالحزن الشديد على حالة طفله (آدم) بعد توقفه عن استكمال مشواره الدراسي للفصل الجاري، بسبب وجود آلام شديدة في يده اليمنى، وعدم قدرته على الكتابة، لاعتماده على اليد اليمنى.

وذكر أنه المعيل الوحيد لأفراد أسرته المكونة من ثلاثة أبناء وجميعهم في مراحل دراسية مختلفة، وزوجته لا تعمل (ربة منزل)، موضحاً أنه يعمل في قطاع خاص براتب 8000 درهم، يسدد منه إيجار المسكن والالتزامات البنكية وأقساط الرسوم الدراسية لأولاده، والمبلغ المتبقي بالكاد يلبي احتياجات أفراد الأسرة من طعام وشراب، مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير كلفة العملية الجراحية التي يحتاجها طفله (آدم) لتخفيف آلامه ونمو عظامه بشكل طبيعي دون حدوث عاهة مستديمة.

كسور وخلع

أفاد التقرير الطبي الصادر عن مستشفى (إن أم سي) في الشارقة، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن الطفل آدم وصل إلى قسم الطواري في المستشفى يصرخ من شدة الألم ولا يستطيع تحريك يده اليمنى، وبعد إجراء الفحوص والأشعة اللازمة على اليد اليمنى، تبين وجود خلع وكسور في المرفق الأيمن.

وأضاف التقرير أنه تم إجراء عملية جراحية عاجلة لتركيب قطع من البلاتينيوم في يده اليمنى، إضافة إلى تركيب عدد من البراغي، لتثبيت المرفق الأيمن، والطفل يحتاج لإزالة القطع المركبة والأسلاك حتى يلتئم العظام بشكل طبيعي.