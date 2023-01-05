4000 درهم توفر الرعاية الطبية للطفلة «فاطمة»

ولدت الطفلة (فاطمة-باكستانية-عامان)، تعاني مشكلات صحية، إضافة إلى إعاقات جسدية جعلتها لا تستطيع الحركة، وتحتاج الطفلة إلى علاج خاص، وأدوية ورعاية طبية مستمرة بمستشفى توام في مدينة العين، والمشكلة أنها ليست لديها بطاقة تأمين صحي، والأب يواجه صعوبة كثيرة، وإمكاناته المالية وظروفه الصعبة لا تسمح له تدبير 4000 درهم لاستخراج بطاقة الضمان الصحي التي تحتاجها، حتى تتمكن من الاستمرار في تلقي العلاج اللازم، ويناشد أصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون له، ومساعدته في تدبير 4000 درهم لاستخراج بطاقة التأمين الصحي لطفلته، حتى لا تتعرض حياتها للخطر.

وروى (أبوفاطمة) قصة معاناة ابنته مع المرض، لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً إن طفلته ولدت تعاني مشكلات في التنفس، ومشكلات صحية أخرى، ما استدعى وضعها في العناية المركزة للأطفال في مستشفى توام، وبسبب وضعها الصحي الصعب ظلت منومة في المستشفى نحو عام، حتى استقر وضعها الصحي بشكل يسمح لها بالخروج من المستشفى.

وأضاف الأب أنه بعدما سمح الأطباء بخروج طفلته من المستشفى، ووصفوا لها أدوية خاصة ورعاية طبية مستمرة، واصطحبها إلى البيت، بدأ يواجه مشكلة توفير الأدوية لابنته، لعدم وجود بطاقة تأمين صحي، والمشكلة أنه لا يملك القدرة المالية لاستخراج بطاقة التأمين الصحي لها، بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها في الوقت الراهن.

وأضاف (أبوفاطمة) أنه كان يعمل في إحدى الشركات الخاصة في مدينة العين، وخلال جائحة «كورونا» تعرضت الشركة لخسائر مالية أدت إلى إفلاسها، وتم إنهاء خدمات جميع العاملين فيها، وفقد مصدر دخله الوحيد، ما أدى إلى تدهور وضعه المالي بشكل كبير، وتراكمت الالتزامات المالية على كاهله.

وتابع أنه حاول البحث عن فرصة عمل جديدة لتوفير متطلبات أسرته المكونة من خمسة أفراد، وطرق أبواب العديد من الجهات الحكومية والخاصة، إلا أن كل جهوده باءت بالفشل، والمشكلة أن طفلته (فاطمة) تحتاج إلى 4000 درهم لاستخراج بطاقة التأمين الصحي لها، حتى تتمكن من تلقي العلاج اللازم، وتستطيع تلقي الرعاية الطبية المستمرة، ولكنه يقف عاجزاً عن تدبير هذا المبلغ في ظل وضعه المالي الصعب.

وأضاف الأب أنه ظل فترة عاطلاً عن العمل، وبصعوبة وجد فرصة عمل مؤقتة كمندوب براتب غير ثابت لا يتجاوز 2000 درهم، ويتلقى بعض المساعدات المالية من الأهل والأصدقاء، لتلبية مطالب الحياة اليومية لأسرته.

وأبدى تخوفه من تعرض طفلته للخطر في حال عدم تلقي العلاج اللازم، خصوصاً أنها لا تستطيع التنفس بسهولة، والأدوية تساعدها على التقاط أنفاسها، لافتاً إلى أنه المعيل الوحيد لأفراد أسرته، ولديه أطفال ملتحقون بالصفوف الدراسية الأولى، ويحتاجون إلى مصروفات دراسية.

وناشد (أبوفاطمة) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير 4000 درهم لاستخراج بطاقة التأمين الصحي لطفلته (فاطمة) لإنقاذ حياتها من الخطر.

• الأب يعيل أسرة من 5 أفراد، ويعمل في وظيفة مؤقتة براتب 2000 درهم.