751 ألف درهم تُنقذ حياة «ديما» من سرطان الدم

أحمد المزاحمي À دبي

تعاني (ديما ـ سورية ـ 29 عاماً) مرض سرطان الدم، وتحتاج بشكل عاجل إلى دواء يسمى «Blincyto»، عبارة عن حقن عن طريق الوريد، والمشكلة أن كلفة الدواء تبلغ 751 ألف درهم، وهذا المبلغ فوق قدرتها المالية، وتناشد أصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون لها ومساعدتها في تدبير كلفة العلاج من أجل إنقاذ حياتها قبل فوات الأوان.

وروى زوج المريضة لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناة (ديما) مع المرض، قائلاً إن زوجته بدأت تعاني مشكلات صحية في عام 2018، وتوجه بها إلى عيادات خاصة، وفشلت كل الوصفات الطبية في تخفيف آلامها، ما اضطره إلى نقلها إلى مستشفى دبي، حيث خضعت لفحوص وأشعة، وكشفت نتيجتها إصابتها بمرض سرطان الدم أو ما يسمى بابيضاض الدم اللمفاوي الحاد، وأكد الأطباء ضرورة إجراء عملية زراعة نخاع لإنقاذ حياتها.

وأضاف الزوج أنه بذل قصارى جهده من أجل إنقاذ حياة زوجته، وفي العام نفسه خضعت لعملية زراعة نخاع، وتكللت العملية بالنجاح، وخضعت بعدها لجلسات علاج كيماوي لأشهر عدة، وأكد الأطباء أن استجابتها للعلاج غير كافية للسيطرة على المرض، لذلك تم تغيير خطة العلاج وإعطاؤها أدوية مختلفة، ولكن كانت استجابة جسمها للعلاج ضعيفة وغير مؤثرة.

وأشار الزوج إلى أن كل خطط العلاج السابقة لم تُجدِ نفعاً مع زوجته، وبدأت حالتها الصحية تتدهور تدريجياً وتطور المرض بشكل كبير، ما أدى إلى تدهور حالتها النفسية بصورة سلبية، وأصبحت لا تتوقف عن البكاء دون إرادتها، موضحاً أن زوجته حالياً تتلقى العلاج في مستشفى دبي، وفي حاجة ماسة للخضوع بشكل عاجل لبرنامج علاجي، والمشكلة أن التأمين الصحي لا يغطي هذا الدواء البالغة قيمته 751 ألف درهم، وهذا مبلغ باهظ وفوق إمكاناته المالية المتواضعة.

وأوضح الزوج أنه المعيل الوحيد للأسرة وليس لديه أبناء، ويعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب 16 ألف درهم، يذهب منه جزء لإيجار المسكن، وجزء يذهب للالتزامات البنكية، وبقية الراتب لمصروفات الحياة ومتطلبات زوجته العلاجية، لافتاً إلى أن التأمين الصحي كان يغطي جزءاً من تكاليف العلاج السابقة، وفي الفترة الأخيرة رقدت زوجته في مستشفى دبي وبلغت فاتورتها العلاجية مبلغ 268 ألفاً و949 درهماً، وتمت تغطية جزء كبير من الفاتورة عن طريق بطاقة التأمين الصحي، وسدد هو بقية المبلغ، ولم يعد لديه أي قدرة مالية.

وتابع أنه حالياً يقف عاجزاً عن تدبير تكاليف علاج زوجته في ظل حاجتها العاجلة للبدء في البرنامج العلاجي لإنقاذ حياتها، مؤكداً أنه بات لا يحتمل رؤيتها تتألم وتنهار صحياً ونفسياً أمام عينيه وهو عاجز عن مساعدتها.

وناشد الزوج أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير 751 ألف درهم كلفة العلاج لإنقاذ زوجته من هذا المرض اللعين.

مشكلات صحية

أفاد التقرير الطبي الصادر عن مستشفى دبي، والذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن المريضة (ديما)، تبلغ من العمر 29 عاماً، حضرت إلى المستشفى تعاني مشكلات صحية عدة، وبعد إجراء الفحوص والتحاليل تم تشخيص حالتها في مارس من عام 2018 بأنها مصابة بابيضاض الدم اللمفاوي الحاد.

وأوضح التقرير أن المريضة خضعت لعملية زراعة نخاع في العام نفسه، وبعدها بدأت في تلقي العلاج الكيماوي، وحالياً تحتاج إلى برنامج علاجي ودواء باسم «Blincyto» بشكل عاجل، وتبلغ كلفة العلاج 751 ألف درهم.

• «التأمين الصحي» لا يغطي كلفة الدواء.

• زوج المريضة أنفق كل أمواله في عملية زراعة النخاع ولا يستطيع تدبير كلفة العلاج.