«أبوإبراهيم» يحتاج إلى جراحة عاجلة في القلب بـ 101 ألف درهم.. (فيديو)

خضع (أبوإبراهيم ـ عراقي ـ 74 عاماً) لعملية زراعة كلى قبل خمس سنوات، فضلاً عن إصابته بأمراض مزمنة منها السكري والربو، وأصيب أخيراً بانسداد في شرايين القلب ويحتاج إلى عملية جراحية دقيقة عاجلة، ووفقاً لمستشفى ميدكلينك في دبي فإنه يحتاج إلى عملية جراحية دقيقة في القلب تبلغ كلفتها 101 ألف و393 درهماً.

والمشكلة أن «أبوإبراهيم» عاطل عن العمل نتيجة المرض وليس لديه مصدر دخل، ويناشد أصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون له ومساعدته على تدبير كلفة العملية الجراحية لإنقاذ حياته في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

وروى «أبوإبراهيم» قصة معاناته مع المرض لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً إنه حضر إلى الدولة منذ 20 عاماً، وعمل في وظيفة سائق، وطوال هذه الفترة كان يعيل أفراد أسرته الذين يعيشون في العراق، مشيراً إلى أنه منذ 12 عاماً بدأ يشعر بآلام حادة في البطن، ودخل على إثرها إلى مستشفى الجزيرة في أبوظبي، وخضع للفحوص والتحاليل الطبية اللازمة، وكشفت نتيجة الفحوص أنه مصاب بفشل كلوي.

وتابع أن الطبيب طلب منه الاختيار بين الخضوع للغسيل الكلوي وبين الخضوع لعملية زراعة كلى، نظراً لسوء حالته الصحية، ولم يستطع الانتظام على عمليات الغسيل الكلوي، لأنه كان يعيش وحيداً وليس لديه معيل في الدولة.

وأضاف أنه اضطر إلى السفر إلى بلدته في العراق عام 2015 وقام بإعادة الفحوص والتحاليل الطبية مرة أخرى، وأكد الطبيب أن حالته تستدعي عمل زراعة كلي، وكانت العملية الجراحية مكلفة جداً ولم يكن لديه خيار إلا أن يبيع نصف بيته حتى يستطيع إجراء عملية زراعة الكلى، وتبرع له أحد الأقارب بالكلى نظراً لتطابق خلاياه مع خلايا «أبوإبراهيم».

وأشار المريض إلى أنه بعد إجراء الجراحة تحسنت حالته الصحية بشكل كبير وعاد إلى الإمارات، ودخل مستشفى مدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي وتم صرف أدوية الكلى له بعدما تكفلت إحدى الجمعيات الخيرية بمصروفات العلاج، لأن بطاقة التأمين الصحي لا تغطي كلفة الأدوية.

وتابع أنه بعد فترة أجرى فحوصاً جديدة في مدينة الشيخ خليفة الطبية، وتبين أن يعاني ضعفاً في شريان القلب، وسافر إلى العراق لمراجعة المستشفى الذي أجرى فيه عملية زراعة الكلى، وتم إجراء فحوص وتبين أنه بحاجة إلى عملية جراحية في القلب، ونصحه الطبيب بمراجعة أحد الأطباء في دبي وتحديداً في مدينة دبي الطبية.

وأوضح «أبوإبراهيم» أنه خضع لعملية قسطرة في القلب قبل أربع سنوات واستطاع المشي والتحرك وممارسة حياته بشكل طبيعي، وقبل فترة عادت إليه الآلام والأوجاع مرة أخرى، وأصبح لا يستطيع النوم، وراجع طبيب القلب في مستشفى ميدكلينك في دبي وتبين أنه بحاجة ماسة إلى عملية جراحية في القلب بشكل عاجل وتبلغ كلفتها 101 ألف و393 درهماً، وهذا مبلغ فوق إمكاناته المالية المتواضعة، لافتاً إلى أنه يعاني أمراضاً مزمنة أخرى منها السكري والربو ولا يستطيع النوم إلا على جهاز أوكسجين.

وأضاف أنه المعيل الوحيد لأفراد أسرته المكونة من ثلاث بنات وزوجته، وأنه توقف عن العمل منذ إصابته بالمرض وأصبح يعيش على مساعدات من الأهل والأصدقاء، موضحاً أن صاحب العمل السابق يقدم له إعانة مالية تساعده على تلبية متطلبات الحياة، وليس بمقدوره تدبير كلفة العملية التي يحتاجها بشكل عاجل، مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على تدبير كلفة العملية الجراحية التي يحتاجها حتى لا تتعرض حياته للخطر.

«أبوإبراهيم» باع نصف بيته في العراق قبل خمس سنوات لإجراء عملية زراعة كلى.

المريض يعيل زوجة وثلاث بنات.. والمرض أقعده عن العمل، ويعيش على المساعدة.

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