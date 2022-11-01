«دبي الإسلامي» و7 متبرعين يتكفلون بعلاج الطفل «علي» لمدة عام

تكفل بنك دبي الإسلامي وسبعة متبرعين بسداد مبلغ 116 ألف درهم، كلفة نفقات العلاج لمدة سنة للطفل «علي» الذي يعاني طيف التوحّد بدرجة شديدة، وتأخراً في النطق، ومشكلات في التواصل والمهارات، ويحتاج إلى خطة علاجية طويلة المدى.

إذ تكفل بنك دبي الإسلامي بسداد مبلغ 58 ألفاً و400 درهم، فيما سددت متبرعة 44 ألفاً و600 درهم، ومتبرعة أخرى تكفلت بـ5000 درهم، ومتبرع بـ3000 درهم، ومتبرعة بـ2500 درهم، وثلاثة متبرعين تكفلوا بـ2500 درهم.

ونسق «الخط الساخن» بين إدارة البنك ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل مبلغ التبرع إلى حساب المريض في المركز الطبي.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت بتاريخ 10 من الشهر الجاري قصة الطفل (علي ـ سوري ـ أربع سنوات)، الذي يحتاج إلى خطة علاجية طويلة المدى، تشمل برنامج التدخل المبكر لمعالجة النطق والعلاج الوظيفي وتعديل السلوك معاً، بكلفة تبلغ 116 ألف درهم سنوياً، حتى يتمكن الطفل من الاندماج في الأسرة والمجتمع بشكل طبيعي.

وسبق أن روى والد الطفل قصة معاناة ابنه مع طيف التوحد، قائلاً إن ابنه الوحيد (علي) وُلد طفلاً طبيعياً لا يعاني أي أعراض، ويبلغ من العمر الآن أربع سنوات، ومنذ فترة لاحظ عليه سلوكيات غريبة، تتمثل في عدم التواصل الجيد مع من حوله، وضعف في المهارات والتواصل، وضعف في التركيز، وفرط في الحركة، ولا ينطق أبداً.

وأكد الأطباء أنه يعاني إصابته بطيف التوحد بدرجة شديدة، نتيجة تأخره في النطق، إضافة إلى مشكلات في التواصل والمهارات ويحتاج إلى خطة علاجية تمتد لعام كامل، تشمل برنامج التدخل المبكر، الذي يستند إلى محاور معالجة النطق والعلاج الوظيفي وتعديل السلوك معاً، وتبلغ كلفة البرنامج 9666 درهماً شهرياً، حتى يستطيع ابنه التواصل مع محيطه، والاندماج في الأسرة والمجتمع.

واتصل فريق «الخط الساخن» في «الإمارات اليوم» بالأب يزفون له بشرى التبرع، وأعرب عن سعادته وشكره العميق لبنك دبي الإسلامي والمتبرعين على تكفلهم بكل النفقات العلاجية لابنه الوحيد (علي).

وقال إن «خبر اكتمال كلفة العلاج لمدة عام أفرحني كثيراً وأثلج قلبي»، مؤكداً أن فرحته لا توصف بهذا التكاتف المجتمعي من مؤسسة وأفراد من أجل مساعدة ابنه في تلقي العلاج، وهذا الأمر ليس غريباً في مثل هذا التلاحم الإنساني الذي يترجم سياسة العمل الخيري الإنساني في الدولة.

• البرنامج العلاجي يساعد الطفل «علي» في التواصل مع محيطه والاندماج في الأسرة والمجتمع.