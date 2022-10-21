«أم محمد» تحتاج إلى جراحة عاجلة بـ 81 ألف درهم

تعاني (أم محمد ـ سورية ـ 46 عاماً)، مشكلة صحية في الأعصاب والعظام، وضيقاً في العمود الفقري للمنطقة القطنية أسفل الظهر، وتحتاج إلى إجراء عملية جراحية عاجلة، تتمثل في دمج الفقرات القطنية، ووفقاً لمستشفى توام في مدينة العين، فإن كلفة العملية الجراحية تبلغ 81 ألفاً و321 درهماً، وظروف المريضة لا تسمح لها بتحمل كلفة الجراحة، وتناشد أصحاب الأيادي البيضاء مساعدتها على تدبير كلفة العملية حتى لا تتفاقم مشكلتها الصحية.

وروت (أم محمد) قصة معاناتها مع المرض لـ«الإمارات اليوم»، قائلة إن مشكلتها بدأت عندما وقعت خلافات أسرية مع زوجها، انتهت بالطلاق، وغادر طليقها الدولة، وتركها وحيدة مع ابنيها، يواجهون ظروف الحياة، وبذلت قصارى جهدها لتوفير حياة كريمة لابنيها حتى لا يشعرا بأي تقصير في نواحي الحياة.

وأوضحت أنها كانت تعمل معلمة دروس خصوصية لأولاد الجيران، وكانت تقسو على نفسها من أجل توفير طلبات المنزل والرسوم الدراسية لابنيها، حتى إنها كانت تعمل ساعات طويلة، ونجحت في تسيير أمور المنزل بمفردها، وبلغ ابناها المرحلة الجامعية، لكنها تعرضت لمشكلات مالية كبيرة، حتى إن ابنها الكبير أنهى دراسته الجامعية، لكنه لم يستطع تسلّم الشهادة الجامعية، لتراكم المتأخرات الجامعية عليه، وابنتها الأخرى لاتزال تدرس في الجامعة.

وتابعت (أم محمد) أن زيادة المجهود أدت إلى إصاباتها بمشكلات صحية جراء الإرهاق المستمر، لافتة إلى أنها قبل عام أصيبت بتعب شديد، وعدم القدرة على الحركة بشكل طبيعي، مصحوباً بألم شديد في الظهر، وتوجهت إلى أحد المستشفيات في رأس الخيمة، وبعد إجراء الفحوص والأشعة اللازمة، تم تشخيص المرض بمشكلة في الأعصاب والعظام، وشعرت بالخوف، ونصحها بعض الأصدقاء بالتوجه إلى أحد المستشفيات الحكومية.

وأضافت أنها توجهت إلى مستشفى حكومي، وتمت إعادة الفحوص والتحاليل الطبية، وتبين أنها مصابة بضيق في العمود الفقري للمنطقة القطنية أسفل الظهر، وقرر الطبيب إجراء عملية جراحية، ولكن المشكلة أن ظروفها المالية لم تسمح لها بإجراء الجراحة، وتكفلت إحدى الجمعيات الخيرية بنفقات العملية كاملة، وأثناء العملية الجراحية حدثت مضاعفات وتوقف القلب عن النبض مرتين في غرفة العمليات، بعدها تم نقلها إلى الرعاية المركزة، تحت الملاحظة الطبية الدقيقة، ولاتزال تتلقى الرعاية الطبية في المستشفى.

ولفتت (أم محمد) إلى أنه نظراً لسوء وضعها الصحي قامت ابنتها بمخاطبة مستشفيات عدة في الدولة، من بينها مستشفى توام في مدينة العين، وأرسلت كل التقارير الطبية والفحوص والأشعة، وتم الرد عليها من قبل مستشفى توام، وتالياً تم نقلها بسيارة إسعاف إلى مستشفى توام لإجراء بعض الفحوص والتحاليل ثم تمت إعادتها إلى المستشفى السابق، وأكد الطبيب المعالج أنه يمكنه إجراء العملية الجراحية التي تحتاجها، وتبلغ كلفتها 81 ألفاً و321 درهماً، وهذا مبلغ فوق إمكاناتها المالية المتواضعة.

وأكدت أن ضيق ذات اليد يحول دون إجراء العملية الجراحية، مشيرة إلى أنها المعيلة الوحيد لابنيها، ومنذ دخولها المستشفى فقدت مصدر دخلها الوحيد، وابنيها يعيشان بلا مصروفات، ويتلقيان مساعدات من الجيران.

وأكملت (أم محمد) أنها تقيم في مسكن بسيط في رأس الخيمة بإيجار 500 درهم شهرياً، وحالياً لا تعرف كيفية التصرف في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها، وتناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها في تدبير كلفة العملية الجراحية، حتى تستطيع السير على قدميها مرة أخرى، وإعالة ابنيها من جديد.