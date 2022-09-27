برنامج علاجي بـ 751 ألف درهم ينقذ حياة «ديانا»

تعاني «ديانا ـ سورية ـ 29 عاماً» إصابتها بسرطان الدم، وتحتاج دواء يسمى (Blincyto) يتم إعطاؤها إياه عن طريق الوريد بشكل عاجل وتبلغ كلفته 751 ألف درهم، وتناشد أصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون لها ومساعدتها في تدبير كلفة العلاج من أجل إنقاذ حياتها.

وروى زوج المريضة لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناتها مع المرض قائلاً إن زوجته بدأت تعاني مشكلات صحية عدة خلال عام 2018، وتوجه بها إلى عيادات خاصة وفشلت كل الوصفات الطبية في تخفيف آلامها، ما اضطره إلى نقلها إلى مستشفى دبي، وتم إجراء الفحوص والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة، وكشفت نتيجة الفحوص إصابتها بمرض سرطان الدم أو ما يسمى بابيضاض الدم اللمفاوي الحاد، وأكد الأطباء ضرورة إجراء عملية زراعة نخاع لإنقاذ حياتها.

وأضاف الزوج أنه بذل قصارى جهده من أجل إنقاذ حياة زوجته، وفي العام نفسه خضعت لعملية زراعة نخاع، وتكللت العملية بالنجاح وخضعت بعدها لجلسات علاج كيماوي لأشهر عدة، وأكد الأطباء أن استجابتها للعلاج غير كافية للسيطرة على المرض، لذلك تم تغيير خطة العلاج وإعطاؤها أدوية مختلفة، ولكن كانت استجابة جسمها للعلاج ضعيفة وغير مؤثرة.

وأشار إلى أن كل خطط العلاج السابقة لم تجد نفعاً مع زوجته، وبدأت حالتها الصحية تتدهور تدريجياً وتطور المرض بشكل كبير، ما أدى إلى تدهور حالتها النفسية بشكل كبير، وأصبحت لا تتوقف عن البكاء من دون إرادتها، موضحاً أن زوجته حالياً تتلقى العلاج في مستشفى دبي، وفي حاجة ماسة لخضوعها بشكل عاجل لبرنامج علاجي، والمشكلة أن التأمين الصحي لا يغطي هذا الدواء البالغة قيمته 751 ألف درهم، وهذا مبلغ باهظ وفوق إمكاناته المالية المتواضعة.

وأوضح الزوج أنه المعيل الوحيد للأسرة وليس لديه أبناء، ويعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب 16 ألف درهم، يذهب منه جزء لإيجار المسكن، وجزء يذهب للالتزامات البنكية، وبقية الراتب لمصروفات الحياة ومتطلبات زوجته العلاجية، لافتاً إلى أن التأمين الصحي كان يغطي جزءاً من تكاليف العلاج السابقة، وفي الفترة الأخيرة رقدت زوجته في مستشفى دبي وبلغت فاتورتها العلاجية مبلغ 268 ألفاً و949 درهماً وتم تغطية جزء كبير من الفاتورة عن طريق بطاقة التأمين الصحي، وسدد هو بقية المبلغ ولم يعد لديه أي قدرة مالية.

وتابع أنه حالياً يقف عاجزاً عن تدبير تكاليف علاج زوجته في ظل حاجتها العاجلة للبدء في البرنامج العلاجي لإنقاذ حياتها، مؤكدة أنه بات لا يحتمل رؤيتها تتألم وتنهار صحياً ونفسياً أمام عينيه وهو عاجزاً عن مساعدتها.

وناشد الزوج أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير كلفة العلاج لإنقاذ زوجته من هذا المرض اللعين.

تشخيص الحالة

أفاد التقرير الطبي الصادر عن مستشفى دبي، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن المريضة ديانا تبلغ من العمر 29 عاماً، حضرت إلى المستشفى تعاني مشكلات صحية عدة، وبعد إجراء الفحوص والتحاليل تم تشخيص حالتها في مارس من عام 2018 بأنها تعاني ابيضاض الدم اللمفاوي الحاد.

وأوضحت التقرير أن المريضة خضعت لعملية زراعة نخاع في العام نفسه، وبعدها بدأت في تلقي العلاج الكيماوي، وحالياً تحتاج إلى برنامج علاجي ودواء باسم (Blincyto) بشكل عاجل وتبلغ كلفة العلاج 751 ألف درهم.