إطلالة العمال تهيمن على موضة الربيع

المصدر: برلين - د.ب.أ

تهيمن إطلالة ملابس العمال «Utility Look» على الموضة النسائية في صيف 2019؛ حيث تألقت بها أخيراً عارضات أزياء الماركات العالمية، مثل Stella McCartney و Givenchy و Loewe وSies Marjan.

وأوضحت مستشارة المظهر الألمانية، سونيا جراو، أن إطلالة ملابس العمال تمتاز بقصات عملية وخامات متينة؛ حيث إنها تتجسد في الملابس أحادية القطعة كالجمبسوت أو الأفرول، وتشتمل على الكثير من الجيوب، وتأتي مصنوعة من الجبردين مثلاً، في حين تكتسي غالباً بألوان مثل الكاكي والبيج والكريمي.

وأضافت جراو أن هذه الإطلالة تمتاز بطابع ذكوري، مشيرة إلى إمكانية إضفاء طابع أنثوي عليها من خلال تنسيق الملابس مع قطع مفعمة بالأنوثة كالقطع المصنوعة من الحرير والأحذية الرقيقة كالصندل ذي الأربطة، ومن خلال الإكسسوارات أيضاً كالحلىي المصنوعة من الكريستال البراق.