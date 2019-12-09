زيارات توعية للمستهلكين والمحال في «مول الإمارات»

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

زار فريق عمل قسم توعية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، «مول الإمارات»، لتوعية زوار المركز التجاري من المستهلكين بقوانين حماية المستهلك.

ونفذ الفريق زيارات توعوية للمحال التجارية في المركز، حيث عمل على استهداف شرائح مختلفة من المستهلكين، للتأكد من مدى إلمامهم بقوانين حماية المستهلك، وتوعيتهم بواجباتهم وحقوقهم.

وقال مدير أول توعية المستهلك في اقتصادية دبي، عبداللطيف المرزوقي، إن الزيارات ركزت على المحال التي أطلقت حملات ترويجية وفعاليات للتخفيضات أخيراً، مشيراً إلى أن الهدف من تلك الزيارات هو التأكد من سلامة العروض.

وأكد المرزوقي أهمية إلمام المستهلكين بكيفية اختيار المنتجات المناسبة خلال فترة العروض الترويجية.