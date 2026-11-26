أحمد الشربيني - دبي

أطلقت شركتا «الطاير للسيارات»، و«بريمير موتورز»، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والسياحة، حملة لاستدعاء 352 مركبة من طراز «لينكولن نافيجتور»، وذلك للموديلات المصنعة في الولايات المتحدة من عام 2025 حتى عام 2027.

ووفقاً لبيانات الحملة، فإن خاصية «وضع السائق الخاص» تتيح في المركبات المشمولة لركاب الصف الثاني التحكم في مقعد الراكب الأمامي وتعديل وضعيته عبر شاشة اللمس الرقمية الموجودة في الخلف، موضحة أن تراكم بعض الرواسب على الشاشة قد يؤدي إلى استجابتها كما لو أن أحد الركاب يلمسها.

وأضافت أن تلك الاستجابة قد تتسبب في تحرك المقعد من تلقاء نفسه، وفي بعض الحالات قد يؤدي الضغط على زر الشاشة الرئيسة بالتزامن مع أحد أزرار تحريك المقعد إلى استمرار حركته حتى بلوغ نهاية نطاق الحركة، ومن دون الحاجة إلى أي إدخال إضافي، وأشارت البيانات إلى أن ذلك قد يشكل خطراً على الركاب، إذ قد يتحرك المقعد باتجاه ركاب الصف الثاني، أو يدفع الراكب الأمامي إلى وضعية جلوس غير آمنة، الأمر الذي يزيد من احتمالية وقوع إصابات، وستعمل شركتا «الطاير للسيارات» و«بريمير موتورز»، عبر مراكزهما، على تعطيل خاصية التحكم في مقعد الراكب الأمامي عبر «وضع السائق الخاص»، وذلك من خلال تحديث برمجيات وحدتي «APIM» و«RACM» باستخدام نظام «فورد» التشخيصي للإصلاح «FDRS»، من دون تحميل ملاك السيارات أي كلفة.