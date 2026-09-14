إقامة دبي تطلق إصدار رخصة القيادة الدولية في مطار دبي خلال 5 دقائق

أطلقت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، ونادي الإمارات للسيارات والسياحة، ومركز «آمر»، خدمة إصدار رخصة القيادة الدولية بشكل فوري في مطار دبي الدولي، بما يتيح للمواطنين والمقيمين من حاملي رخص القيادة الإماراتية السارية إنجاز المعاملة خلال خمس دقائق فقط.

وأوضحت «إقامة دبي» أن الخدمة تتوافر في مركز سعادة المتعاملين بمبنى المسافرين رقم (3) – منطقة القادمين، وتعمل على مدار الساعة، في إطار تسهيل إجراءات المسافرين وتوفير الخدمات المرتبطة بالسفر في المواقع الحيوية.

ويحتاج المتعامل للاستفادة من الخدمة إلى تقديم بطاقة الهوية الإماراتية، ورخصة قيادة إماراتية سارية، ونسخة من جواز السفر، إضافة إلى صورة شخصية.

وتعتمد الخدمة على الربط الرقمي بين الجهات المشاركة، بما يتيح التحقق من بيانات المتعامل واعتماد الطلب إلكترونياً وإنجاز إصدار الرخصة بصورة فورية.

وأكد مساعد المدير العام لأذونات الدخول والإقامة، اللواء خلف أحمد الغيث، أن إطلاق الخدمة يعكس توجه دبي نحو تقديم خدمات حكومية استباقية في الأماكن التي يحتاج إليها المتعاملون، مشيراً إلى أن توفير إصدار رخصة القيادة الدولية داخل المطار يسهم في تسهيل إجراءات المسافرين قبل مغادرتهم الدولة.

وقال إن التكامل بين الجهات الحكومية والشركاء يعزز قدرة دبي على تقديم خدمات مرنة وسريعة، ويدعم تجربة السفر ويواكب احتياجات المواطنين والمقيمين والزوار.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، أحمد محبوب، إن الخدمة تمثل نموذجاً للتعاون بين الجهات المعنية، وتوفر للمتعاملين إمكانية إنجاز معاملاتهم بشكل فوري في أحد أكثر المواقع الحيوية في الإمارة.

وتأتي الخدمة ضمن جهود الجهات الحكومية في دبي لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية والمترابطة، وتقديم المعاملات المرتبطة باحتياجات المسافرين بصورة أسرع وأكثر سهولة.