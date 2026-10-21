حمدان بن محمد: نريد توظيف التقنية بدبي لتسهيل حياة الناس وصناعة تجربة تسبق توقعاتهم

فاز مشروع «السجادة الحمراء»، للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، بجائزة «دبي الأفعال Dubai-it» عن فئة المشاريع في المجال الحكومي، لما حققه من نقلة نوعية في تجربة عبور المسافرين، وإعادة تصميم إجراءات السفر بما يجعلها أسرع وأكثر سهولة وكفاءة، من خلال تجربة استثنائية تتيح إنجاز إجراءات السفر في أقل من خمس ثوانٍ، من دون إبراز وثائق أو توقف.

وبارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لفريق مشروع «السجادة الحمراء» فوزه بالجائزة.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «نعلن اليوم عن منح جائزة دبي الأفعال Dubai-it عن فئة المشاريع في المجال الحكومي لمشروع (السجادة الحمراء) من الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي.. أسرع إجراء سفر في العالم، في أقل من خمس ثوانٍ، بلا وثائق أو توقف.. بالذكاء الاصطناعي، تضاعفت الطاقة الاستيعابية 10 مرات، وتجاوزت سعادة المسافرين 99%».

وأضاف سموه: «هذه فلسفة Dubai-it أن تُحدث قفزة في الإجراءات، وتتجاوز ما اعتاده العالم، لتصنع إنجازاً استثنائياً يغيّر المألوف.. هكذا نريد توظيف التقنية في دبي، لتسهيل حياة الناس وصناعة تجربة تسبق توقعاتهم.. مبروك لفريق عمل مشروع (السجادة الحمراء)».

وطورت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي ممر «السجادة الحمراء» في مطار دبي الدولي، بوصفه تجربة متقدمة تتيح للمسافرين اجتياز إجراءات السفر خلال خمس ثوانٍ، من دون الحاجة إلى إبراز جواز السفر أو أي وثائق سفر.

ويعتمد الممر الذكي على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعرف البيومتري، بما يتيح التحقق من هوية المسافر وإتمام إجراءات العبور بصورة آلية وسلسة.

ويتيح النظام استقبال ما يصل إلى 10 مسافرين في الوقت نفسه عبر الممر الذكي، مقارنة بالمسار التقليدي الذي يستقبل مسافراً واحداً في كل مرة، ما أسهم في رفع الطاقة الاستيعابية 10 أضعاف، وتقليص زمن الانتظار وتعزيز انسيابية حركة المسافرين.

واستند فوز مشروع «السجادة الحمراء» بجائزة «دبي الأفعال» إلى مجموعة من النتائج الملموسة والقابلة للقياس، في مقدمتها تحقيق أسرع تجربة لإنهاء إجراءات السفر عالمياً في خمس ثوانٍ، ورفع الطاقة الاستيعابية 10 أضعاف، وتحقيق نسبة سعادة للمسافرين تجاوزت 99%.

كما أسهم المشروع في تقليل زمن العبور والانتظار، ورفع كفاءة تشغيل إجراءات السفر، إلى جانب تحقيق وفورات مالية وأثر اقتصادي ملموس، بما يؤكد قدرة الابتكار الحكومي على تحقيق نتائج مباشرة تتجاوز حدود التطوير التقني إلى تحسين تجربة ملايين المسافرين.

وقال رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، محمد عبدالله القرقاوي: «تُقاس تنافسية المدن بقدرتها على تسهيل حركة الناس والأعمال، وتأتي فلسفة Dubai-it لتُطبَّق من خلال مشاريع عالمية استثنائية، ويقدّم مشروع (السجادة الحمراء) نموذجاً لكيفية تحويل فلسفة دبي الأفعال إلى قيمة اقتصادية وتجربة لا مثيل لها عالمياً، وقت يُستعاد للمسافرين، وقدرة أكبر على استيعاب النمو، وكفاءة تدعم مكانة دبي وجهة عالمية».

وأضاف: «جائزة دبي الأفعال Dubai-it تحتفي بتجارب تستحق أن يمتد أثرها إلى مختلف قطاعات العمل الحكومي. والنجاح الذي تكرّمه الجائزة اليوم يجب أن يصبح نقطة انطلاق لإنجازات أكبر، وثقافة عمل تتجدد معها طموحات المؤسسات ونتائجها».

ويمثل مشروع «السجادة الحمراء» نموذجاً لمستقبل المنافذ الحدودية، حيث تتكامل التكنولوجيا مع التصميم المبتكر للخدمة لتقديم تجربة سفر أسرع وأكثر سهولة وأماناً، بما يعزز مكانة دبي وجهة عالمية للابتكار في الخدمات الحكومية وإجراءات السفر.

ويجسد المشروع فلسفة «دبي الأفعال» Dubai-it التي تركز على الانتقال من الأفكار والطموحات إلى التنفيذ السريع والنتائج الاستثنائية، من خلال مشروع حوّل التقنيات المتقدمة إلى تجربة عملية يعيشها المسافر بصورة مباشرة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد أطلق مبادرة «دبي الأفعال» لتجسد فلسفة دبي في العمل ونموذجها التنموي القائم على الإنجاز والعمل الجاد والإصرار على تحويل الطموحات إلى إنجازات ملموسة في وقت قياسي.

وتهدف المبادرة إلى غرس تجربة دبي في العمل في نفوس الأجيال، وترسيخ ثقافة الإنجاز في المؤسسات والشركات، وتحويل فلسفة دبي في العمل إلى نهج مؤسسي مستدام يقوم على السرعة والإتقان وصناعة الأثر.

وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، انطلقت جائزة دبي الأفعال«Dubai-it Award»، جائزة سنوية لتكريم من أنجز وفق فلسفة دبي في العمل، وحقق المعنى الحقيقي لـدبي الأفعال «Dubai-it»، والمتمثل في إنجاز شيء استثنائي بإتقان وتميز وفي وقت قياسي.

وتستهدف الجائزة كل من أسهم في تحويل الأفكار الكبرى إلى واقع، والطموحات إلى إنجازات، والرؤى إلى نتائج يراها العالم، سواء كان فرداً أو مشروعاً أو مؤسسة أو شركة.

حمدان بن محمد:

• فلسفة Dubai-it أن تُحدث قفزة في الإجراءات، وتتجاوز ما اعتاده العالم، لتصنع إنجازاً استثنائياً يغيّر المألوف.

• مشروع «السجادة الحمراء»، من الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، يتيح العبور بمطار دبي الدولي في أقل من 5 ثوانٍ.

• عبور المسافرين من دون إبراز جواز السفر أو أي وثائق، وتحقيق نسبة سعادة تجاوزت 99%.