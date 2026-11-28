وارسو – الإمارات اليوم

بحثت غرف دبي مع وزارة التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا في بولندا سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين، وتوسيع الشراكات في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يدعم نمو الشركات ويفتح آفاقاً جديدة أمام مجتمعي الأعمال في دبي وبولندا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر الوزارة بالعاصمة وارسو، بين مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، ونائب وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا البولندي، ميخاو بارانوفسكي، بحضور سفير دولة الإمارات لدى بولندا، محمد أحمد سالم الحربي.

واستعرض الاجتماع فرص تعزيز التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً التكنولوجيا والابتكار وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب بحث سبل توسيع الروابط التجارية والاستثمارية، وتشجيع الشركات في البلدين على الاستفادة من الفرص المتاحة في السوقين.

كما تناول الاجتماع الخدمات التي تقدمها غرف دبي للشركات البولندية الراغبة في تأسيس أعمالها أو التوسع في الإمارة، والاستفادة من موقع دبي ومزاياها التنافسية للوصول إلى أسواق المنطقة والعالم.

وبحث الجانبان كذلك سبل تعريف شركات دبي بالفرص الاستثمارية في بولندا، ودور المكتب التمثيلي الخارجي لغرفة دبي العالمية في وارسو في تسهيل دخول الشركات إلى الأسواق، وتطوير الشراكات التجارية والاستثمارية، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وقال محمد علي راشد لوتاه، إن «غرف دبي تحرص على توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية بين دبي وبولندا، وتعزيز التعاون في القطاعات المستقبلية، وفي مقدمتها التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يتيح فرصاً لتبادل الخبرات وتطوير حلول مبتكرة ذات قيمة اقتصادية مضافة».

وأضاف أن غرف دبي تركز على تعزيز التكامل بين منظومتي الأعمال والابتكار في الجانبين، وتحويل الفرص المشتركة إلى مشروعات واستثمارات تدعم النمو المستدام، مع مواصلة دعم الشركات البولندية الراغبة في الاستفادة من الفرص المتاحة في دبي.

ودعت غرف دبي الجانب البولندي إلى تنظيم مزيد من زيارات الوفود التجارية إلى الإمارة، وتشجيع الشركات البولندية على المشاركة في المعارض والمؤتمرات والفعاليات الاقتصادية الدولية التي تستضيفها دبي، بهدف توسيع شبكة العلاقات بين مجتمعي الأعمال، واستكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري، وبناء شراكات جديدة في القطاعات ذات الأولوية.