«دبي العالمية» تدعم توسع «ماتيتو للمرافق» إلى موزمبيق

دعمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، توسع شركة «ماتيتو للمرافق»، المتخصصة في الاستثمار وتطوير وتشغيل حلول مستدامة للمياه ومياه الصرف الصحي، ومقرها دبي، إلى موزمبيق، وذلك في إطار مساعي الشركة لمواصلة توسعها وتعزيز حضورها في القارة الأفريقية.

وأسهم الدعم الذي قدمه مكتب الغرفة التمثيلي في موزمبيق، وتنسيق الجهود المشتركة بين الأطراف المعنية، في توقيع «ماتيتو للمرافق» بالتعاون مع «في بي سي»، شركة تطوير البنية التحتية التي تتخذ من موزمبيق مقراً لها، مذكرة تفاهم مع «صندوق استثمارات وأصول المياه والصرف الصحي» في موزمبيق، لتقييم وهيكلة وتمويل وتطوير مشروعين لتوفير مياه الشرب بنظام الامتياز في مقاطعتي نياسا ونامبولا، أحدهما لتوفير إمدادات المياه من بحيرة نياسا، والآخر مشروع طويل الأمد لتوفير المياه من نهر لوريو في مقاطعة نامبولا.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، سالم الشامسي، الحرص على فتح آفاق جديدة أمام مجتمع الأعمال في دبي للاستفادة من الفرص الواعدة في الأسواق العالمية، وتعزيز قدرته على بناء شراكات نوعية تدعم نموه وتوسّعه المستدام، مشيراً إلى الالتزام بتوفير المقومات اللازمة للشركات المحلية للتوسع دولياً انطلاقاً من دبي، بما يعزز حضورها في الأسواق ذات الأولوية ويدعم مستهدفات الإمارة في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «ماتيتو للمرافق»، وليد مدور، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعتبر النموذج الأكثر فاعلية لمشاريع البنية التحتية للمياه التي تتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة، حيث تتيح للحكومات الاحتفاظ بالملكية والإشراف، مع الاستفادة من رؤوس أموال القطاع الخاص وخبراته، متوجها بالشكر إلى غرفة دبي العالمية على دعمها للشركة في موزمبيق طوال هذه العملية.