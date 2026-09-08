حمدان بن محمد يُعيّن ثلاثة مديرين تنفيذيين بهيئة الصحة في دبي

أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (52) لسنة 2026 بتعيين أسماء عبدالله سعد الشريف مديراً تنفيذياً لقطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة في دبي.

كما أصدر سموّه القرار رقم (53) لسنة 2026 بتعيين ماجد سلطان المهيري مديراً تنفيذياً لقطاع الصحة الرقمية بالهيئة، والقرار رقم (54) لسنة 2026 بتعيين منى محمد بجمان المرزوقي مديراً تنفيذياً لقطاع الدعم المؤسسي بهيئة الصحة في دبي.

ويُعمل بالقرارات الثلاثة من تاريخ صدورها، وتُنشر في الجريدة الرسمية.