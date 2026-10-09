اتفاقية امتياز لمحطة حاويات في بنغلاديش

وقّعت هيئة ميناء «شيتاغونغ» في بنغلاديش ومجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» اتفاقية امتياز لمدة 15 عاماً، لتشغيل وصيانة محطة الحاويات الجديدة «نيو مورينغ كونتينر تيرمينال»، بما في ذلك ساحة الحاويات الإضافية، في ميناء «شيتاغونغ»، وذلك في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في تحسين أداء المحطة، وتعزيز قدرات بنغلاديش التجارية واللوجستية، وتحسين الربط مع الأسواق الإقليمية والعالمية.

ووقع الاتفاقية كل من رئيس هيئة ميناء «شيتاغونغ»، الأدميرال إس. إم. منير الزمان، ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، عيسى كاظم، وستبقى محطة حاويات «نيو مورينغ» تحت ملكية هيئة ميناء «شيتاغونغ»، بينما تتولى «دي بي ورلد» مسؤولية تشغيلها وصيانتها بموجب امتياز مدته 15 عاماً. وستمكن هذه الشراكة بنغلاديش من الاستفادة من خبرة «موانئ دبي العالمية» وقدراتها التشغيلية وتقنياتها لتعزيز أداء المحطة، وتحسين كفاءة سلسلة التوريد، ودعم متطلبات التجارة والخدمات اللوجستية المتنامية في البلاد.

وقال كاظم: «من خلال هذه الشراكة، ستربط (موانئ دبي العالمية) محطة حاويات (نيو مورينغ) بشبكتنا الدولية من الموانئ والبنية التحتية اللوجستية وخدمات سلسلة التوريد، ما يسهم في تشكيل روابط أكثر سلاسة بين بنغلاديش والأسواق الدولية».