صفقة تتيح لـ «الاتحاد العقارية» سداد كامل ديونها

أعلنت شركة الاتحاد العقارية، المُدرجة في سوق دبي المالي، توقيعها اتفاقية بيع مشروطة بقيمة 700 مليون درهم لمشروع عقاري في منطقة «موتور سيتي»، في خطوة نوعية ضمن خريطة الطريق الاستراتيجية للشركة، تُتوّج من خلالها نجاح جهود خطة التعافي الرامية إلى تسوية الديون المتراكمة، وتعزِّز قوتها المالية على المدى الطويل.

وأفادت الشركة، في بيان، أمس، بأن هذه الاتفاقية تأتي بعد تحقيق مبيعات قياسية للأراضي بلغت 1.3 مليار درهم في عام 2024، وذلك في إطار الاستراتيجية الشاملة لإعادة هيكلة الديون، ومن المتوقع إدراج هذه الصفقة ضمن النتائج المالية للشركة في الربع الرابع من العام الجاري.

وبحسب «الاتحاد العقارية»، تستند هيكلة الاتفاقية إلى نظام الدفع المؤجّل، لتعزز بذلك النهج المالي المنضبط الذي تتبعه الشركة بعد أن تمَّ سداد الدفعة الأولية، الأمر الذي يوفر وضوحاً أكبر للتدفقات النقدية، ويسهم في مواصلة تحسين هيكل الميزانية العمومية.

وأكّدت الشركة أن عائدات هذه الاتفاقية، ستتيح عند إتمامها، سداد كامل ديون الشركة المتراكمة، في خطوة تُتوّج استراتيجية التعافي التي استمرت على مدار سنوات عدة، كما يُمهّد هذا الإنجاز الطريق أمام الشركة للانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو المستدام، والتوظيف الاستراتيجي لرأس المال، وتحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهميها.

وقال الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة في «الاتحاد العقارية»، المهندس عامر خانصاحب: «تتجاوز هذه الصفقة كونها عملية بيع، لتُشكّل رسالة تعكس قوة الشركة والثقة التي تحظى بها، فمن خلالها نختتم خطة التعافي، ونسدد كل الديون المتراكمة، ونُرسي أسس مرحلة جديدة وطموحة في مسيرة الشركة».

وأضاف: «يعكس هذا الإنجاز ثقة السوق برؤيتنا، كما يُبرز كفاءة فريق العمل وانضباطه في تنفيذ إحدى أنجح استراتيجيات التحول على مستوى القطاع، ونسعى اليوم إلى المضي قدماً بثبات من موقع قوة، مع التركيز على التنمية الاستراتيجية، وخلق قيمة طويلة الأجل، وإحداث تأثير مستدام في المشهد العقاري بدولة الإمارات».