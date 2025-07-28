تراجع الأسعار يحفز الطلب على السبائك والعملات الذهبية

انخفضت أسعار الذهب، بنهاية الأسبوع الماضي، بين درهمين و2.5 درهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها بنهاية الأسبوع السابق، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة، وأفاد مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم» بأن عودة أسعار المعدن الأصفر للتراجع حفزت متعاملين على شراء السبائك والعملات، خصوصاً في ظل توقعات بتسجيل الذهب معدلات ارتفاع كبيرة خلال الفترات المقبلة.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً، بنهاية الأسبوع الماضي، 402.25 درهم، بانخفاض قيمته 2.5 درهم، فيما سجل سعر الغرام من عيار 22 قيراطاً مبلغ 372.25 درهماً بتراجع بلغ 2.25 درهم، ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 357 درهماً بانخفاض بلغ درهمين، وسعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 305.75 دراهم بتراجع بلغ درهمين.

وقال مدير محل «ماشو لتجارة الذهب والمجوهرات»، راج باهي، إن «تراجع أسعار المعدن الأصفر حفّز متعاملين على شراء منتجات العملات والسبائك بأوزان صغيرة ومتوسطة، في ظل توقعات في الأسواق العالمية بتسجيل الذهب مزيداً من الارتفاع، وبمعدلات كبيرة خلال الفترة المقبلة»، وأشار إلى أن «مظاهر الإقبال على الشراء بدأت تدريجياً خلال الأيام الماضية، وارتفعت وتيرتها مع التراجع الذي سجلته أسعار الذهب ليكون دافعاً لحركة الإقبال على الشراء».

من جانبه، قال مدير شركة «دهكن لتجارة الذهب والمجوهرات»، جاي دهكن، إن «الأسواق تشهد طلباً على منتجات السبائك، مدعومة بتراجع أسعار المعدن الأصفر التي تعد من محفزات الإقبال على الشراء، لكونها تأتي في توقيت تترقب فيه الأسواق ارتفاعات جديدة في أسعار الذهب»، وأضاف أن «الإقبال على شراء العملات من الاتجاهات السائدة حالياً جاء لكون تلك المنتجات تصلح لأغراض الزينة والادخار، مع سهولة إعادة بيعها مقارنة بالمشغولات التي تأتي بنسب مصنعية أعلى، سواء مختلطة بالأحجار الكريمة أو من خلال موديلات متنوعة».

أما مسؤول المبيعات في محل «ريج لتجارة الذهب والمجوهرات»، مانجي باليك، فذكر أن «الطلب على العملات والسبائك ارتفع خلال الأيام الأخيرة مع توجه أسعار المعدن الأصفر للتراجع، ما شكل عاملاً محفزاً لزيادة الطلب على تلك المنتجات، بصرف النظر عن قيمة التراجع الذي سجله الذهب»، وتوقع أن تشهد الأسواق نمواً بمعدلات أكبر خلال الأيام المقبلة، بدعم من توقع العديد من المتعاملين ارتفاع أسعار الذهب.