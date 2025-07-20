أداء قياسي.. تصرفات عقارات دبي تنمو %25 إلى 431 مليار درهم في النصف الأول

سجّل القطاع العقاري في دبي، خلال النصف الأول من عام 2025، أداءً قياسياً وفق ما أظهرت البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث بلغ إجمالي عدد التصرفات العقارية في الإمارة 125 ألفاً و٥٣٨ تصرفاً، مقارنةً بـ99 ألفاً و٩٤٧ تصرفاً في الفترة ذاتها من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 26%، وذلك في إنجاز جديد يؤكد مواصلة دبي ترسيخ مكانتها وجهةً عالميةً رئيسةً للاستثمار.

فيما وصلت القيمة الإجمالية للتصرفات إلى نحو 431 مليار درهم، مقارنة بـ345 مليار درهم العام الماضي، ما يُمثّل زيادة بنسبة 25%، في مؤشر على الزخم القوي الذي تشهده السوق.

وبلغ إجمالي عدد المعاملات العقارية التي تشمل التصرفات والإيجارات وأنواع المعاملات الأخرى كافة أكثر من 1.3 مليون معاملة خلال الفترة نفسها، ما يعكس الثقة المتزايدة من قبل المستثمرين والمتعاملين، واستمرارية الطلب في مختلف فئات السوق العقارية في دبي.

وحقّقت سوق الاستثمارات العقارية نتائج لافتة خلال النصف الأول، حيث استقطبت 94 ألفاً و٧١٧ مستثمراً بزيادة 26%، نفّذوا 118 ألفاً و١٣٢ استثماراً بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 326 مليار درهم، مقارنة بـ234 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يُمثّل نمواً بنسبة 39% من حيث القيمة، في دلالة على مواصلة دبي جاذبيتها القوية للاستثمارات العقارية من مختلف الشرائح والجنسيات.

ووصل عدد المستثمرين الجُدد في سوق «عقارات دبي» إلى 59.075 ألفاً و٧٥ مستثمراً، أنجزوا استثمارات بقيمة 157 مليار درهم، أي بنسبة نمو بلغت 22%، من حيث عدد المستثمرين، و40% من حيث القيمة.

وشكل المقيمون داخل الدولة 45% من هؤلاء المستثمرين الجدد، ما يعكس نجاح الاستراتيجيات الداعمة لتحويل المستأجرين إلى مُلّاك، ويؤكد جاذبية السوق المحلية للاستقرار طويل الأمد، وهو مؤشر يعكس مرونة منظومة التملُّك العقاري وفاعلية المبادرات التحفيزية المعتمدة في الإمارة.

وشاركت المرأة بدور محوري في حركة السوق، حيث بلغت قيمة استثماراتها خلال هذه الفترة نحو 73.2 مليار درهم، عبر أكثر من 34 ألفاً و٧٩٢ استثماراً، تمتلكها 30 ألفاً و٤٨٧ مستثمرة، في مؤشر على تنامي دور المرأة في رسم ملامح المشهد العقاري في دبي، وتعزيز التنوّع الاقتصادي.

وبلغ إجمالي استثمارات المستثمرين الخليجيين نحو 22.56 مليار درهم، والمستثمرين العرب نحو 28.4 مليار درهم، بينما سجّل المستثمرون الأجانب استثمارات بلغت 228.35 مليار درهم.

وسجّلت العديد من المناطق في دبي أداء ملحوظاً، من حيث عدد التصرفات العقارية خلال النصف الأول من عام 2025، حيث تصدّرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة القائمة بـ10 آلاف و٤٦٩ تصرفاً، تلتها (اليلايس 1) بـ7595 تصرفاً، ثم (وادي الصفا 5) بـ7178 تصرفاً.

كما حقّقت مناطق الخليج التجاري ومرسى دبي، مراكز متقدمة بعدد تصرفات بلغ 6601، و6428 تصرفاً على التوالي، إلى جانب مدينة المطار (5569)، وجبل علي الأولى (4275)، والثنية الخامسة (3956)، وبرج خليفة (3670)، ومعيصم الأول (3643) تصرفاً، ما يعكس النشاط الواسع والمتنوع في حركة السوق العقارية عبر مختلف المناطق.

أما من حيث قيمة التصرفات العقارية، فقد تصدّرت مرسى دبي، المشهد بقيمة بلغت 25.1 مليار درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بـ22.5 مليار درهم، ثم برج خليفة بـ17.1 مليار درهم، ونخلة جميرا بـ16.96 مليار درهم، في مؤشر على تركّز الاستثمارات الفاخرة في هذه المناطق.

كما برزت مناطق اليلايس 1 (15.7 مليار درهم)، ومعيصم الثانية (15.4 مليار درهم)، ووادي الصفا 5 (15.3 مليار درهم)، ومدينة المطار (15.2 مليار درهم)، والبرشاء جنوب الرابعة (14.9 مليار درهم)، إضافة إلى حدائق الشيخ محمد بن راشد التي سجّلت قيمة تصرفات بلغت 14.5 مليار درهم، ما يبرز اتساع قاعدة المناطق الجاذبة للاستثمار ونمو الطلب على المشروعات العقارية المتنوعة فيها.

منظومة عقارية

تواصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي التزامها بتوفير منظومة عقارية قائمة على الشفافية والكفاءة، من خلال تطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز تنافسية السوق، وتحقيق التكامل بين التشريعات والمبادرات التحفيزية، فيما تؤكّد الدائرة مضيّها قُدماً في تنفيذ مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، بما ينسجم مع أولويات أجندة دبي الاقتصادية D33، لجعل دبي واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، وتعزيز استدامة القطاع كإحدى الركائز الأساسية للتنويع الاقتصادي في الإمارة.

• 30.48 ألف مستثمرة في العقارات، بتعاملات ناهزت 73.2 مليار درهم، بأكثر من 34792 استثماراً.

• 94.7 ألف مستثمر يضخون 326 مليار درهم في عقارات دبي، بنمو 39% من حيث القيمة.