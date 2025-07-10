الدفع بالعملات الرقمية يدخل صناعة الطيران في الإمارات

في خطوة ترسخ فيها دبي مكانتها كمركز عالمي للعملات المشفرة، مدعوم بنظام بيئي قوي وإطار تنظيمي متطور مصمم لتعزيز الابتكار مع ضمان حماية المستثمرين والحفاظ على الاستقرار المالي، وقّعت كل من «طيران الإمارات» وسوق دبي الحرة مذكرتَي تفاهم مع منصة «كريبتو دوت كوم» (Crypto.com) العالمية المتخصصة في خدمات العملات الرقمية، لبحث إمكانية تفعيل المدفوعات بالعملات الرقمية، ودمج خدمة «Crypto.com Pay» ضمن أنظمة الدفع الخاصة بـ«طيران الإمارات».

وتفصيلاً، وقّعت «طيران الإمارات» مذكرة تفاهم مع شركة «كريبتو دوت كوم» العالمية المتخصصة في خدمات العملات الرقمية Crypto.com لاستكشاف سبل دمج خدمة «Crypto.com Pay» ضمن أنظمة الدفع الخاصة بالناقلة، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان والامتثال، فيما من المتوقع أن يدخل هذا التكامل حيز التنفيذ العام المقبل.

وشهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، توقيع مذكرة التفاهم، التي وقعها نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم، ورئيس عمليات Crypto.com في دولة الإمارات، محمد الحكيم، بحضور رئيس المالية وخدمات المجموعة في «مجموعة الإمارات»، مايكل دورسام.

وقال كاظم: «تعكس الشراكة مع (Crypto.com) لدمج العملات المشفرة في نظام الدفع الرقمي الخاص بـ(طيران الإمارات)، التزام الناقلة بتلبية متطلبات وتفضيلات المتعاملين المتطورة، إضافة إلى استقطاب شرائح المتعاملين الأصغر سناً، والمهتمين بالتقنيات الحديثة الذين يفضلون العملات الرقمية. كما تتماشى هذه الخطوة الاستراتيجية مع رؤية دبي لتكون في طليعة الابتكار المالي في العالم، وتوفر في الوقت نفسه لعملائنا مرونة وخيارات أكبر في كيفية تعاملهم مع (طيران الإمارات)».

من جانبه، قال رئيس «كريبتو دوت كوم» والرئيس التنفيذي للعمليات، إريك أنزياني: «مع استمرارنا في توسيع حالات استخدام العملات الرقمية في الحياة اليومية، فإن الشراكة مع جهات رائدة مثل (طيران الإمارات) ستمنح الصناعة دفعة حقيقية، وتمكن الجهتين من تقديم حلول مالية مبتكرة وحقيقية لعملائنا. نتطلع إلى العمل معاً بينما نواصل بناء عروضنا في مجال العملات الرقمية في منطقة الخليج».

في السياق نفسه، وقّعت سوق دبي الحرة مذكرة تفاهم مع منصة «كريبتو دوت كوم»، لبحث إمكانية تفعيل المدفوعات بالعملات الرقمية وتطوير مبادرات تعاونية مشتركة.

وشهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة، مراسم التوقيع على الاتفاقية، في المقر الرئيس لـ«طيران الإمارات» بدبي، والتي وقعها المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة، راميش كيدامبي، ورئيس عمليات Crypto.com في دولة الإمارات، محمد الحكيم.

وتمهّد مذكرة التفاهم الطريق أمام اعتماد المدفوعات بالعملات الرقمية في سوق دبي الحرة، سواء داخل متاجر السوق أو عبر الإنترنت، ما يتيح للمسافرين خيارات دفع مرنة وأكثر تنوعاً وابتكاراً، وتفتح آفاقاً واسعة لتوسيع مجالات التعاون من خلال الشراكات الاستراتيجية، وحملات التسويق المشتركة، وبرامج المتعاملين التفاعلية التي تستثمر نقاط القوة لدى كلا الجانبين.

وتعليقاً على توقيع الاتفاقية، قال كيدامبي: «نسعى في سوق دبي الحرة التي تُعد وجهة عالمية تستقبل ملايين المسافرين باستمرار إلى الارتقاء بتجربة التسوّق، انطلاقاً من إدراكنا التام بأن تبنّي حلول الدفع الرقمية يُعد خطوة مستقبلية واعدة تُضيف قيمة حقيقية لقاعدة عملائنا المتنوعة، وتدعم رؤيتنا للنمو المستدام».

من جانبه، قال رئيس «كريبتو دوت كوم» والرئيس التنفيذي للعمليات، إريك أنزياني: «يقدم هذا التعاون البناء مع شركاء مميزين مثل سوق دبي الحرة دفعة حقيقية لتعزيز قطاع الأصول الرقمية، وسيمكن الطرفين من تقديم حلول مالية مبتكرة للمتعاملين».

في السياق نفسه، قال رئيس «كريبتو دوت كوم الشرق الأوسط»، آلان ياسين: «تشكل مذكرة التفاهم مع سوق دبي الحرة محطة مهمة في مسيرتنا، وتتيح لنا فرصة تحقيق أهدافنا بالتعاون مع شركاء بارزين في المنطقة. ونحن متفائلون بالإمكانات التي تحملها هذه الشراكة وبما تفتحه أمامنا من آفاق جديدة للابتكار والتوسع المستدام».

وتشكل خطط سوق دبي الحرة لاعتماد الدفع بالعملات الرقمية كخيار جديد ومبتكر للدفع، نقلة نوعية تُعيد رسم ملامح تجارة التجزئة في المطارات. وسيسهم إدخال المدفوعات بالعملات الرقمية في مساعدة السوق على تلبية مجموعة أوسع من رغبات وتفضيلات المتعاملين، ويعكس التزامها بالرؤية الوطنية لدولة الإمارات في تعزيز الابتكار ودفع عجلة التحول الرقمي في قطاعي التجزئة والخدمات المالية.