منافذ بيع تتوسع في التخفيضات.. والازدحام يشمل «وسط الأسبوع»

توسعت منافذ بيع كبرى، لها فروع بعدد من إمارات الدولة، في طرح تخفيضات بنسب تراوح بين 16 و74.4%، بمناسبة بدء فصل الصيف وموسم الإجازات السنوية، بعد انتهاء العام الدراسي، وشملت التخفيضات سلعاً غذائية واستهلاكية، كما شملت إلكترونيات وهواتف محمولة، وأجهزة كهربائية وكمبيوترات، وأخرى لتحضير الطعام، فضلاً عن الملابس.

وأظهرت جولة لـ«الإمارات اليوم» في عدد من منافذ البيع ازدحاماً وطوابير طويلة على صناديق الدفع، في وقت لوحظ فيه وجود تغير في نمط ووقت التسوق لدى المستهلكين، ليشمل العائلة بأكملها، ووسط الأسبوع، خلافاً لما كان يحدث من قبل، حيث كانت تتركز عمليات الشراء خلال عطلة نهاية الأسبوع فقط.

وطالب مستهلكون باستمرار التخفيضات خلال أشهر الصيف، وشمولها سلعاً متنوعة كل فترة، بما يناسب احتياجات وميزانيات المستهلكين، مشيرين إلى أن تخفيضات بعض منافذ البيع تتركز في الأغلب على عدد قليل من السلع الغذائية، ومن علامات تجارية مكررة، كما تشمل سلعاً غذائية وإلكترونيات، باستثناء بعض المواسم مثل شهر رمضان.

من جهتهما، قال مسؤولان في منفذَي بيع، إن التخفيضات تأتي بمناسبة بدء موسم الصيف وموسم الإجازات، مشيرين إلى امتداد التسوق ليشمل مختلف أيام الأسبوع، بعد أن كان يتركز في عطلة نهاية الأسبوع.

وأوضحا أن التخفيضات المطروحة تستهدف العائلات التي تقضي الإجازة في الدولة والتي تخطط للسفر، لافتين إلى نمو المبيعات بنسب تجاوز 30%.

منافذ كبيرة

وتفصيلاً، قال المستهلك أكرم إسماعيل لـ«الإمارات اليوم»: «توسعت منافذ بيع كبرى في طرح تخفيضات بنسب وصلت إلى 74.4% تقريباً، بمناسبة بدء فصل الصيف وموسم الإجازات، وشملت العديد من السلع الغذائية والاستهلاكية».

وأضاف: «أتسوق عادة في وسط الأسبوع، حتى تكون منافذ البيع ومراكز التسوق غير مزدحمة، إلا أنني فوجئت بازدحام وطوابير طويلة على صناديق الدفع في وسط الأسبوع».

وتابع: «طرح منفذ بيع، على سبيل المثال، عرضاً على صنف معكرونة (ثلاثة أكياس) من علامة تجارية معينة، زنة 400 غرام بـ9.99 دراهم بدلاً من 39 درهماً بانخفاض نسبته نحو 74.4% تقريباً، كما طرح نوعاً من البقوليات بـ14.7 درهماً بدلاً من 22.5 درهماً، بخصم نسبته 34.6% تقريباً».

وأشار كذلك إلى عرض على مسحوق غسيل لينخفض سعره من 73.5 درهماً إلى 45.5 درهماً بتخفيض نسبته 38%، فضلاً عن تخفيضات على أجهزة كهربائية عدة بنسب تزيد على 20%، واقترح إسماعيل استمرار التخفيضات الموسعة، خصوصاً خلال أشهر الصيف، وتنويع السلع المخفضة وعلاماتها كل فترة بما يناسب احتياجات المستهلكين.

السلع الأساسية

من جانبه، قال المستهلك أيمن فاروق إن «منافذ بيع توسعت في طرح تخفيضات بنسب جاوزت 30% على عدد كبير من السلع الأساسية والاستهلاكية، ومن علامات تجارية متعددة في الوقت نفسه، ما يتيح حرية الاختيار للمستهلك».

وأضاف: «طرح منفذ بيع خصومات راوحت بين 10 و15% شملت علامات تجارية وأحجاماً مختلفة من زيت الطعام، كما طرح خصماً على أحد أنواع المناديل الورقية لينخفض سعره من 40.5 درهماً إلى 27.9 درهماً، بانخفاض نسبته 31%، وانخفض سعر نوع آخر من 15 درهماً إلى 9.9 دراهم، بتراجع نسبته 34%، فضلاً عن خصومات على علامات تجارية من قطع الدجاج المجمدة تراوح بين 20 و25%».

وتابع: «شملت الخصومات: الملابس، ومجموعة متنوعة من الإلكترونيات، والهواتف المحمولة، والكمبيوترات، والأجهزة الكهربائية»، لافتاً إلى أن منافذ البيع تركز عروضها وتخفيضاتها عادة على سلع غذائية أو إلكترونيات وأجهزة منزلية فقط.

وطالب باستمرار هذه التخفيضات الموسعة وشمولها سلعاً متنوعة كل فترة، بما يناسب ميزانيات المستهلكين وعدد أفراد الأسرة.

سلع متنوعة

في السياق نفسه، قالت المستهلكة، مي عبدالمجيد، إن «تخفيضات بعض منافذ بيع وصلت إلى 48%، وشملت مجموعة واسعة من السلع، مثل الدجاج الطازج والمجمد بنسب بين 10 و18%، والأجبان بنسب بين 20 و28%، فضلاً عن خصومات على الأرز بنسب تخفيضات راوحت بين 20 و48%، بحسب الوزن والعلامة التجارية».

وأضافت: «من اللافت أن منافذ البيع توسعت أيضاً في طرح خصومات على عدد كبير من الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، والأجهزة المنزلية، وأجهزة صنع الطعام، والأواني بنسب تخفيضات راوحت بين 16 و30%»، مقترحة استمرار هذه التخفيضات الموسّعة، مشيرة إلى أن التخفيضات تتركز في الأغلب، سابقاً، على عدد قليل من السلع الغذائية ومن علامات متكررة، باستثناء بعض المواسم مثل شهر رمضان المبارك.

موسم الصيف

من جهته، قال المسؤول في أحد منافذ البيع الكبرى، أبوبكر حفيظ، لـ«الإمارات اليوم»: «تأتي التخفيضات بمناسبة بدء موسم الصيف رسمياً، وبدء موسم الإجازات بعد انتهاء العام الدراسي». وأضاف: «من الملاحظ ارتفاع التسوق العائلي ونمطه، حيث يزور منفذ البيع عائلات بأكملها أو عدد من أفرادها للتسوق، فضلاً عن امتداد التسوق ليشمل وسط الأسبوع، بعد أن كان يتركز عادة في عطلة نهاية الأسبوع»، مؤكداً نمو مبيعات بعض السلع، لاسيما المخفضة السعر بنسب تجاوز 30%.

من جهته، قال المسؤول في أحد منافذ البيع الكبرى، يعقوب عمران، إن «منافذ البيع حرصت على طرح خصومات للعائلات ككل، في وقت استهدفت فيه الخصومات الأسر التي تقضي الإجازة في الدولة، وتلك التي تخطط للسفر، وترغب في شراء الهدايا أو للاستخدام الشخصي، مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر».

ونوّه بوجود إقبال كبير على منافذ البيع، ونمو المبيعات بنسب راوحت بين 25 و30%، لاسيما في وسط الأسبوع.

. مستهلكون يطالبون باستمرار التخفيضات خلال أشهر الصيف، وشمولها سلعاً متنوعة.