158.8 ألف غرفة فندقية متوقعة في دبي نهاية 2025

أكد التقرير السنوي لأداء قطاع السياحة في دبي، الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة، استمرار التوازن في نمو السوق الفندقية في الإمارة، مع توقعات ببلوغ عدد الغرف الفندقية في دبي 158 ألفاً و845 غرفة فندقية بحلول نهاية العام الجاري 2025، (أي ما يصل إلى نحو 4.8 آلاف غرفة فندقية جديدة)، مدعوماً بزيادة نسبتها 3% في عدد الفنادق من فئة أربع نجوم.

وتفصيلاً، أظهر التقرير السنوي لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن دبي عززت مكانتها واحدة من أكثر أسواق الفنادق ديناميكية على مستوى العالم، بفضل قدرتها على مواكبة الطلب المتزايد من خلال تنويع المعروض عبر فئات الضيافة الفاخرة، والمتوسطة، فضلاً عن الإقامات الطويلة.

وبحسب بيانات التقرير السنوي الصادر عن الدائرة، فقد بلغ إجمالي عدد الغرف الفندقية في دبي بنهاية 2024 نحو 154 ألف غرفة موزعة على 832 منشأة فندقية، مقارنة بـ150 ألفاً و291 غرفة في عام 2023، ما يضع الإمارة في مصاف المدن العالمية الكبرى من حيث إجمالي عدد الغرف، جنباً إلى جنب مع العاصمة البريطانية لندن، ومتجاوزة مدناً كبرى مثل: نيويورك، بانكوك، لوس أنجلوس، باريس، سنغافورة، إسطنبول.

وتشير البيانات إلى أن الليالي المشغولة سجلت نمواً بنسبة 3% على أساس سنوي لتصل إلى 43.03 مليون ليلة في 2024، مقارنة بـ41.70 مليوناً في العام السابق، مسجلة رقماً قياسياً جديداً، كما ارتفع متوسط نسبة الإشغال في الفنادق بنسبة نقطة مئوية واحدة ليصل إلى 78.2%، ما يضع دبي بين أعلى معدلات الإشغال في العالم، ويؤكد قدرة القطاع على استيعاب النمو في الطاقة الاستيعابية مع الحفاظ على مستويات رفيعة من رضا الضيوف.

وذكر التقرير أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والمنافسة المتصاعدة، فإن دبي حافظت على توازن دقيق بين قوة التسعير وتقديم القيمة، إذ ارتفع متوسط السعر اليومي للغرف إلى 538 درهماً، بينما ارتفع العائد على الغرفة المتاحة بنسبة 2% على أساس سنوي ليصل إلى 421 درهماً.

وأكد تقرير «الاقتصاد والسياحة» في دبي، أن بيانات مؤسسة «إس تي آر» المتخصصة في الأبحاث والاستشارات الفندقية، أظهرت أن الإمارة لاتزال تقدم أسعاراً يومية أكثر تنافسية من مدن نظيرة مثل لندن، وباريس، ونيويورك، وسنغافورة، ما يعزز مكانتها لدى مختلف شرائح الزوار، لافتاً إلى أن الأداء القوي للقطاع دُعم من قبل مجموعة افتتاحات فندقية مميزة خلال عام 2024، أسهمت في ترسيخ سمعة دبي وجهة عالمية في مجال الضيافة.

وكشف التقرير أن التوقعات تشير إلى استمرار التوازن في نمو القطاع مع توقعات ببلوغ عدد الغرف الفندقية في دبي 158 ألفاً و845 غرفة بحلول نهاية العام 2025، مدعوماً بزيادة نسبتها 3% في عدد الفنادق من فئة أربع نجوم، والتي من المرتقب أن تضيف وحدها 2215 غرفة جديدة.

وأوضح أن الإمارة استقبلت عدداً قياسياً في عدد السياح الدوليين خلال عام 2024، بزيادة قدرها 9% مقارنة بعام 2023.

وتابع: «نتج النمو المستمر لاقتصاد دبي عن استراتيجية متماسكة تركز على المستقبل، تستند إلى بنية تحتية عالمية المستوى، ومعالم جذب فريدة وجاذبة، وتدفق متزايد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما عزز من القدرة التنافسية العالمية للمدينة».

وأوضح التقرير أن السياحة تواصل في دبي مسيرتها الطموحة نحو مستويات أعلى مع التركيز على الاستدامة كمكون أساسي لهذه الرؤية، مشيراً إلى حصول 153 فندقاً على «ختم السياحة المستدامة» خلال العام 2024، بعد استيفاء 19 معياراً من معايير الاستدامة المعتمدة من الدائرة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم: «يُعدّ الابتكار والاستدامة محورين أساسيين في استراتيجيتنا للنمو، حيث يُنشئان منظومة سياحية مرنة ومستدامة، ترحب بالزوار من جميع أنحاء العالم بتجارب تتوافق مع مختلف الثقافات والاهتمامات».

وأضاف كاظم في مقدمة التقرير: «يشير هذا التقرير إلى عام آخر من التميز من خلال تسليط الضوء على المحركات الرئيسة والركائز الاستراتيجية التي أسهمت في الأداء الاستثنائي لدبي، بدءاً من الربط الجوي الفريد، وتنوع العروض السياحية، وصولاً إلى السمعة العالمية التي تحظى بها دبي في مجال الضيافة والمأكولات والبنية التحتية، إلى جانب التزامنا الراسخ بمعايير السلامة والأمن والخدمة المتميزة».

وتابع: «مع تطلعنا إلى عام 2025 وما بعده، سيكون تعزيز الشراكات والتعاون مع أصحاب المصلحة من العوامل الحاسمة في تطوير العروض السياحية، وتحقيق نمو مستدام في مختلف القطاعات، بما يضمن أن يعيش كل مقيم وزائر تجربة تعكس الروح المتجددة لدبي – مدينة تجمع بين الأصالة والحداثة والطموح، وتسعى إلى أن تكون الوجهة الأولى عالمياً للزيارة والعيش والعمل».

إنجازات 2024

أفاد تقرير دائرة الاقتصاد والسياحة بأن من أبرز الإنجازات العالمية التي حققتها دبي في عام 2024 حصولها على المركز الأول عالمياً كوجهة سياحية للعام الثالث على التوالي ضمن جوائز «اختيارات المسافرين» من «تريب أدفايزر»، وتصنيفها الأولى عالمياً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشاريع السياحة، واحتفاظ مطار دبي الدولي بلقبه كأكثر المطارات الدولية ازدحاماً للعام الـ10 على التوالي، بعد أن استقبل 92.3 مليون مسافر، وهو أعلى رقم على الإطلاق.