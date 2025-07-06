قطاع السياحة والسفر في الإمارات يضيف 26.4 ألف وظيفة خلال 2025

أظهرت أحدث بيانات صادرة عن مجلس السياحة والسفر العالمي، أن قطاع السياحة والسفر في دولة الإمارات سيضيف نحو 26.4 ألف وظيفة جديدة خلال العام الجاري 2025، ليرتفع إجمالي عدد الوظائف التي سيوفرها القطاع إلى 925 ألف وظيفة في نهاية عام 2025 مقارنة بـ898.6 ألف وظيفة في نهاية العام الماضي.

وبحسب بيانات المجلس، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فإنه من المتوقع ارتفاع وتيرة التوظيف في قطاع السياحة والسفر خلال العام الجاري في السوق الإماراتية مقارنة بمستويات عام 2024، حيث بلغ عدد الوظائف الجديدة في عام 2024 نحو 24 ألف وظيفة، مشيرة إلى أن قطاع السياحة والسفر يستحوذ على نحو وظيفة واحدة من كل ثماني وظائف في الدولة.

واستحوذت دولة الإمارات على نحو 12.3% من إجمالي عدد الوظائف التي وفرها القطاع في منطقة الشرق الأوسط في نهاية العام الماضي، إذ بلغ عدد الوظائف بالقطاع في المنطقة ككل نحو 7.3 ملايين وظيفة.

وتوقع مجلس السياحة والسفر العالمي، أن تتجاوز القوى العاملة في قطاع السياحة والسفر بدولة الإمارات حاجز مليون وظيفة في السنوات المقبلة، ما يُؤكد الدور المحوري للقطاع في التنويع الاقتصادي والنمو الوطني.

وأظهرت دراسة الأثر الاقتصادي السنوية الصادرة عن المجلس أن قطاع السياحة والسفر في الإمارات سيشهد عاماً قياسياً آخر في عام 2025، حيث من المتوقع أن يسهم القطاع بمبلغ 267.5 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، وهو ما يمثّل نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقاً لوزارة الاقتصاد والسياحة، فإن قطاع السياحة في دولة الإمارات يشهد نمواً مطرداً ويُعدّ أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد الوطني، إذ بلغ إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي 13%، فيما يتوقع أن يصل إلى 14% في نهاية عام 2025، مع هدف استراتيجي يتمثّل في بلوغ 17% بحلول عام 2031.

وبحسب بيانات الوزارة، فقد ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة لتصل إلى نحو 45 مليار درهم خلال عام 2024، محققة نمواً بنسبة 3% مقارنة بعام 2023، في حين ازداد معدل الإشغال الفندقي ليصل إلى 78% خلال العام الماضي، وهو من بين أعلى المعدلات على المستويين الإقليمي والعالمي.

بدوره، وصل إجمالي عدد الفنادق في الدولة إلى 1251 فندقاً في نهاية العام الماضي، كما ارتفع عدد الغرف الفندقية إلى 216 ألفاً و966 غرفة مع نهاية عام 2024 بنسبة زيادة بلغت 3% مقارنة بعام 2023، فيما وصل عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الدولة إلى نحو 30.8 مليون نزيل، بنسبة نمو 9.5% مقارنة بعام 2023.

• ارتفاع إجمالي عدد الوظائف التي سيوفرها قطاع السياحة والسفر إلى 925 ألف وظيفة في نهاية 2025.

• 45 مليار درهم إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة خلال 2024.