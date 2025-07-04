فلاي دبي تستأنف عملياتها بالكامل

قال متحدث باسم فلاي دبي إن الشركة استأنفت عملياتها بكامل طاقتها عبر شبكتها، بعد رفع القيود الجوية في المنطقة، مشيرًا إلى أن الرحلات إلى بندر عباس ومشهد وطهران في إيران استؤنفت اعتبارًا من 4 يوليو.

وأوضح المتحدث أن "الرحلات إلى العراق وإسرائيل والأردن ولبنان وسوريا مستمرة، كما استؤنفت الرحلات إلى سانت بطرسبرغ في روسيا اعتبارًا من 2 يوليو، فيما تعمل باقي الرحلات إلى روسيا وفق الجدول المعتاد".

وأكد أن "جميع رحلات فلاي دبي تعمل ضمن مسارات جوية معتمدة ووفقًا لأعلى المعايير الدولية"، مضيفًا أن الرحلات إلى بندر عباس ومشهد وطهران تعمل الآن وفق الجدول المعتاد، في حين أن الرحلات إلى الوجهات الأخرى في إيران لا تزال قيد المراجعة.

وأشار المتحدث إلى أن الشركة "تواصل مراقبة الوضع عن كثب وتعدّل جدول رحلاتها حسب الحاجة، مع إضافة المزيد من السعة أو إجراء التعديلات عند الضرورة"، داعيًا العملاء إلى التأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم عبر موقع flydubai.com والتحقق من حالة رحلاتهم قبل السفر.