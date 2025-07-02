للمواطنين والمقيمين.. دبي تطلق برنامج "تملَك العقار الأول"

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي برنامج "تملك العقار الأول"، الذي يهدف إلى جعل امتلاك المنازل في متناول شريحة أوسع من المواطنين والوافدين.

ويتيح البرنامج تسهيلات مالية، إضافة إلى أولوية الاطلاع على المشاريع الجديدة، وكذلك الحصول على أسعار تفضيلية، وحلول الرهن العقاري.

وتم إطلاق المبادرة بمشاركة مجموعة من كبرى شركات التطوير العقاري بما في ذلك "وصل" و"مراس" و"اعمار" و"عزيزي" و"نخيل" و"داماك" و"بن غاطي"؛ الى جانب مجموعة من البنوك بما فيها بنك الإمارات دبي الوطني وبنك الإمارات الإسلامي وبنك دبي الإسلامي وبنك دبي التجاري وبنك المشرق.

ويوفر البرنامج حلولا لمشتري المنازل لأول مرة، من خلال أولوية الاطلاع على المشاريع الجديدة التي يتم إطلاقها بدءا من مرحلة التخطيط، وميزات اخرى لتملك العقار.

ويتيح البرنامج أسعار تفضيلية على الوحدات التي تصل قيمتها حتى 5 ملايين درهم وأقل لجميع الفئات المؤهلة من مختلف الجنسيات ومستويات الدخل. ويتطلب من المتقدمين استيفاء بعض الشروط، ومنها؛ ألا تقل أعمار الراغبين بالشراء عن 18 عاماً، وأن يكونوا من المقيمين في دولة الإمارات وليس لديهم أي عقارات بتملك حر في دبي في الوقت الراهن.