الذهب ينخفض وسط توقعات برفع الفائدة الأميركية

تراجعت أسعار الذهب ​بشكل طفيف، اليوم، وسط توقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) ‌أسعار الفائدة ​مرة أخرى، مما أثر سلبا على المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4274.79 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0702 بتوقيت جرينتش. كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2 بالمئة لتسجل 4309.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 63.94 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة ليصل إلى 1746.02 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة ليسجل ​1265.51 دولار.