«العربية للطيران» تُسيّـر أولى رحلاتها إلى سوتشي

دشنت شركة العربية للطيران، أمس، أولى رحلاتها المباشرة إلى مدينة سوتشي الروسية، بمعدل ست رحلات أسبوعياً.

وأفادت الناقلة في بيان، بأن هذه الوجهة تشكل سادس مدينة روسية تنضم إلى شبكة وجهات الشركة انطلاقاً من الشارقة إلى جانب موسكو وقازان وسامارا وأوفا ويكاترينبورغ، ما يعزز حضور الشركة المتنامي في السوق الروسية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»، عادل العلي، إن «إطلاق رحلاتنا المباشرة إلى سوتشي تُمثّل خطوة جديدة في توسعنا داخل السوق الروسية، حيث توفر هذه الخدمة الجديدة لعملائنا خياراً مريحاً واقتصادياً للسفر بين دولة الإمارات وروسيا، كما تسهم في دعم وتعزيز العلاقات السياحية والتجارية بين البلدين».

وأضاف: «تشكل سوتشي إضافة جديدة لشبكة وجهاتنا المتنامية في روسيا، وتؤكد التزامنا المتواصل بتوفير مزيد من فرص السفر لعملائنا».

وبعد إضافة سوتشي إلى شبكة وجهات «العربية للطيران»، تُسيّـر الشركة الآن رحلاتها إلى روسيا انطلاقاً من ثلاثة مطارات في الإمارات، تشمل الشارقة وأبوظبي ورأس الخيمة.