"فلاي دبي": استئناف الرحلات اليوم حسب الجدول المقرر

قال متحدث بإسم فلاي دبي التطورات الأخيرة في المنطقة أثرت مؤقتًا على عملياتنا التشغيلية. وقد استؤنفت الرحلات في 24 يونيو حسب الجدول المقرر.

وأضاف المتحدث: "قد تستمر بعض التأخيرات نتيجة الإزدحام في الممرات الجوية. قمنا بإعادة توجيه بعض الرحلات عبر الشبكة لتفادي الأجواء المغلقة".

وذكر: "نواصل مراقبة الوضع عن كثب، تبقى سلامة مسافرينا وطاقمنا أولويتنا القصوى".

وأوضح المتحدث: "لا تزال رحلات فلاي دبي إلى إيران والعراق وسورية وسانت بطرسبرغ معلقة حتى 30 يونيو".

وقال: "ننصح مسافرينا بالتواصل مع مركز إتصال فلاي دبي في دبي على الرقم (+971) 600 54 44 45 أو مكتب فلاي دبي للسفر أو وكيل السفر الخاص بهم للحصول على خيارات إعادة الحجز أو استرداد قيمة التذاكر".

وأوصخ: "كما ننصح المسافرين بالتأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم من خلال "إدارة الحجز"، والتحقق من حالة رحلاتهم عبر flydubai.com للإطلاع على آخر المستجدات".