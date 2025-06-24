4543 شركة هندية جديدة تنضم إلى «غرفة دبي» خلال الربع الأول

كشف تقرير جديد أصدرته غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تصدر الشركات الهندية قائمة الشركات الجديدة غير الإماراتية المنضمة إلى عضوية الغرفة، خلال الربع الأول من عام 2025، بواقع 4543 عضواً جديداً، مسجلةً نمواً سنوياً بنسبة 4.4%، ما يعكس الدور الحيوي الذي تلعبه الشركات الهندية في اقتصاد دبي، باعتبارها أكبر مجتمع أعمال أجنبي في الإمارة.

ووفقاً للتقرير حلّت باكستان في المرتبة الثانية في القائمة، إذ انضمت 2154 شركة باكستانية جديدة إلى عضوية الغرفة في الربع الأول 2025.

وخلال الربع الأول من العام الجاري، انضمت 1362 شركة مصرية جديدة إلى الغرفة، ما جعل مصر في المرتبة الثالثة ضمن قائمة جنسيات الشركات الجديدة المنضمة إلى عضوية غرفة تجارة دبي.

بدوره، شهد عدد الشركات البنغالية المسجلة نمواً سنوياً ملحوظاً، بزيادة كبيرة بلغت 28.5%، حيث انضمت 817 شركة جديدة إلى عضوية الغرفة، لتأتي في المرتبة الرابعة.

وحلّت المملكة المتحدة في المركز الخامس مع انضمام 678 شركة جديدة، بينما جاءت سورية في المركز السادس مع انضمام 462 شركة جديدة، فيما احتلت الشركات الأردنية المركز السابع بانضمام 350 شركة جديدة.

من جهتها، جاءت الصين في المركز الثامن مع انضمام 347 شركة صينية جديدة، في حين حلت الشركات التركية في المركز التاسع بواقع 329 شركة جديدة، والشركات العراقية في المركز الـ10 بانضمام 303 شركات جديدة.

أمّا من حيث التوزيع القطاعي للشركات الجديدة المنضمة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال الربع الأول من عام 2025، فقد احتل قطاع تجارة الجملة والتجزئة المركز الأول بنسبة 36.2% من إجمالي عدد الأعضاء الجدد، يليه قطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال في المركز الثاني بنسبة 35.4%.

وجاء قطاع البناء في المركز الثالث بواقع 16.7%، ثم قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية رابعاً بنسبة 7.7%، وقطاع النقل والتخزين والاتصالات خامساً بنسبة 7.5% من إجمالي عدد الأعضاء الجدد.

• باكستان حلّت ثانية بـ 2154 شركة جديدة، تلتها مصر بـ1362 شركة.