مطارات دبي تؤكد استئناف عملياتها بكامل طاقتها بعد توقف مؤقت

أكدت "مطارات دبي" استئناف عملياتها بكامل طاقتها بعد توقف مؤقت؛ كما تؤكد أن سلامة وراحة جميع المسافرين وأطقم الطيران تظل على رأس أولوياتها.

وفي الوقت الذي تعمل فيه مطارات دبي مع شركات الطيران لضمان سير الرحلات وفقًا للجداول الزمنية المعتمدة، قد تواجه بعض الرحلات تأخيرات أو إلغاءات. لذا يُنصح جميع المسافرين بالاطلاع على آخر المستجدات عبر شركات الطيران التي تتبعها رحلاتهم