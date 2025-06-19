«طيران الإمارات» تتسلّم سادسة طائرات «إيرباص A350» الجديدة

وصل عدد الطائرات الجديدة التي تسلمتها شركة طيران الإمارات من طراز «إيرباص A350» ضمن أسطولها، إلى ست طائرات، حتى منتصف يونيو الجاري، وذلك منذ أن بدأت الناقلة، في نوفمبر 2024، تسلّم أولى طائرات هذه الطلبية البالغ عددها 65 طائرة، وفقاً لبيانات حديثة حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها.

وبحلول 31 مارس الماضي، كانت الناقلة قد تسلمت أربع طائرات «A350» دخلت الخدمة ضمن شبكة عمليات الناقلة، ليرتفع العدد إلى ست طائرات، في منتصف يونيو الجاري، بحسب البيانات، وأعلنت «طيران الإمارات»، في نهاية مارس 2025، أنها ستعزز قدراتها التشغيلية العام المقبل مع انضمام 16 طائرة «إيرباص A350» جديدة إلى أسطولها.

واعتباراً من بداية يونيو الجاري، باتت «طيران الإمارات» تستخدم حالياً طائراتها من طراز «إيرباص A350» لخدمة العديد من الوجهات عبر شبكة رحلاتها القصيرة والمتوسطة، بما في ذلك: عمّان، الكويت، إدنبرة، مومباي، أحمد آباد، كولومبو، تونس، ليون.

ووفقاً لبيانات الناقلة، فإنه بحلول نهاية العام الجاري، سيرتفع عدد الوجهات التي تخدمها «طيران الإمارات» بأسطولها الجديد من طائرات «A350» إلى 17 وجهة حول العالم.

وتخطط الناقلة لتشغيل رحلات لهذه الطائرة إلى مدينة إسطنبول التركية برحلة يومية اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، والدمام السعودية عبر رحلة يومية بدءاً من الأول من يوليو أيضاً، وإلى هو تشي منه في فيتنام عبر رحلة يومية كذلك اعتباراً من الأول من أغسطس، والعاصمة العراقية بغداد بمعدل ثلاث رحلات أسبوعية اعتباراً من الثالث من أغسطس، فضلاً عن مدينة أوسلو النرويجية عبر رحلة يومية اعتباراً من الأول من سبتمبر، إضافة إلى وجهات أخرى مستقبلاً.

وقالت «طيران الإمارات» إنها ستعلن عن المزيد من وجهات طائرة «إيرباص A350»، بما في ذلك الخطوط طويلة المدى خلال الأشهر المقبلة مع انضمام طائرات جديدة إلى الأسطول.

وتتميّز «إيرباص A350» بتوزيع ثلاث درجات (32 مقعداً قابلة للتحول إلى أسرّة مسطحة تماماً بترتيب 1-2-1 في درجة الأعمال، و21 مقعداً بترتيب 2-3-2 في الدرجة السياحية الممتازة، و259 مقعداً فسيحاً بترتيب 3-3-3 في الدرجة السياحية).

كما تتميّز الطائرة بخدمة «واي فاي» أسرع، وتجربة مشاهدة سينمائية لنظامها الترفيهي «ice»، إلى جانب تميّزها بأسقف أعلى، وممرات أوسع، ومقصورات أكثر هدوءاً وإضاءة محسنة.

وبحسب الناقلة، فإنه مع دخول طراز «A350» الجديد إلى الخدمة، ستمنح «طيران الإمارات» للمتعاملين فرصة جديدة لتجربة الدرجة السياحية الممتازة، والجيل الجديد من مقصورة درجة الأعمال للمرة الأولى، وذلك على الرحلات القصيرة والمتوسطة المدى في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة غرب آسيا وأوروبا.

ووصل إجمالي طلبيات «طيران الإمارات» لشراء طراز «A350-900» إلى 65 طائرة، وذلك وفق الخطط الرامية إلى دعم النمو المستقبلي للناقلة، وكذلك أجندة دبي الاقتصادية «D33»، لإضافة 400 مدينة إلى خريطة التجارة الخارجية لدبي خلال العقد المقبل.