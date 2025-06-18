الأسواق الخليجية الوجهة الأولى لصادرات أعضاء «غرفة دبي»

كشفت غرفة تجارة دبي، أمس، عن تصدر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لوجهة صادرات وإعادة صادرات أعضائها إلى الأسواق العالمية خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، باستحواذها على 47.2% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، أي ما قيمته 40.5 مليار درهم، ما يعكس محافظتها على مكانتها الاستراتيجية في الأنشطة التجارية لأعضاء الغرفة.

وبلغت القيمة الإجمالية لصادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي في الربع الأول من العام الجاري نحو 85.9 مليار درهم.

وجاءت أسواق منطقة الشرق الأوسط، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي، في المرتبة الثانية باستحواذها على 29.1% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، بقيمة إجمالية بلغت 25 مليار درهم.

وحلّت أسواق القارة الإفريقية في المرتبة الثالثة، باستحواذها على 10.6% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، بقيمة وصلت إلى 9.1 مليارات درهم.

وجاءت منطقة آسيا والمحيط الهادئ في المرتبة الرابعة، مستحوذة على 9.4% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، بقيمة وصلت إلى نحو ثمانية مليارات درهم، في حين جاءت أسواق القارة الأوروبية في المرتبة الخامسة باستحواذها على 2.8% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، بقيمة وصلت إلى 2.4 مليار درهم.

وحلّت قارة أميركا الشمالية في المرتبة السادسة بنسبة بلغت 0.5%، بقيمة إجمالية للصادرات وإعادة الصادرات بلغت 460 مليون درهم.