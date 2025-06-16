"فلاي دبي": استئناف رحلات الأردن ولبنان غداً

قال متحدث باسم فلاي دبي إن تأثير الوضع الراهن في المنطقة على شبكة رحلاتنا مستمر، مما أدى إلى إلغاء بعض الرحلات أو تعديل مساراتها أو تأخيرها نتيجة الازدحام في الممرات الجوية.

وأضاف المتحدث: "سيستمر تعليق رحلات فلاي دبي إلى كل من إيران والعراق وإسرائيل وسورية حتى تاريخ 20 يونيو. كما نتابع عن كثب الوضع في الأردن ولبنان، وستستأنف الرحلات إلى هاتين الوجهتين كعمليات نهارية اعتبارًا من 17 يونيو".

وتابع قائلا : "لقد أعدنا تشغيل الرحلات عبر شبكتنا حيثما سمحت الظروف بذلك، ونواصل متابعة الأوضاع عن كثب وتقييم عملياتنا مع تطور المستجدات. نعتذر عن أي إزعاج قد تسببت به هذه التغييرات ونُعرب عن تقديرنا لتفهم مسافرينا خلال هذه الفترة. وتبقى سلامة ركابنا وطاقمنا على رأس أولوياتنا".

وقال: "ننصح مسافرينا بالتواصل مع مركز اتصال فلاي دبي في دبي على الرقم (+971) 600 54 44 45أو مكتب فلاي دبي للسفر أو وكيل السفر الخاص بهم للحصول على خيارات إعادة الحجز أو استرداد قيمة التذاكر، كما ننصح المسافرين بالتأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم من خلال "إدارة الحجز"، والتحقق من حالة رحلاتهم عبر flydubai.com للاطلاع على آخر المستجدات".

وأكدت المتحدث: "يستمر تعليق رحلات فلاي دبي إلى مينسك وسانت بطرسبرغ حتى تاريخ 17 يونيو".