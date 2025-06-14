الاتحاد للطيران تعلن استمرار تعليق عدد من رحلاتها واستئناف أخرى

أعلنت شركة الاتحاد للطيران عن استمرار تعليق عدد من رحلاتها بسبب إغلاق المجال الجوي والوضع الإقليمي الراهن.

وأكدت أن الرحلات الجوية بين أبوظبي وتل أبيب لا تزال ملغاة أيام 14 و15 و16 يونيو، فيما ستُستأنف الرحلات الجوية بين أبوظبي وعمَّان، للرحلتين رقم EY 591/592، وبين أبوظبي وبيروت، للرحلتين رقم EY 581/582، في 15 يونيو مع تعديل في توقيت الرحلات للمسافرين الذين لديهم حجوزات حالية فقط في هذه المرحلة.

كما يستمر تغيير مسار عدد من الرحلات نظرا إلى إغلاق المجال الجوي في بعض من أنحاء الشرق الأوسط. إننا نراقب الوضع في المنطقة باستمرار، ونبقى على اتصال وثيق مع السلطات المعنية فيما يتعلق بالتطورات.

ولن يسمح للمسافرين في رحلات عبور عبر أبوظبي على الرحلات الملغاة بالسفر من مطار المغادرة.

وتتولى فرق العمل التابعة للاتحاد للطيران مساعدة الضيوف في ترتيبات سفرهم. يرجى من الضيوف الكرام الاطلاع على حالة رحلاتهم عبر موقع الشركة etihad.com، أو على تطبيق الأجهزة المحمولة، أو التواصل مع مركز الاتصال التابع للاتحاد للطيران على الرقم: +971 600 555 666 (الإمارات).

تحتل سلامة ضيوفنا وطواقمنا الجوية قمة أولوياتنا ونأسف عن أي إزعاج قد يطرأ جراء هذا الإلغاء.