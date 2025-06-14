11.24 مليار درهم مبيعات عقارات دبي في أسبوع

سجلت المبيعات العقارية في دبي، 11.24 مليار درهم خلال تعاملات الأسبوع الماضي، نتجت عن 3521 صفقة. وبحسب رصد أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد توزعت هذه المبيعات على 2747 وحدة سكنية، و183 مبنى، إضافة إلى 591 قطعة أرض تم بيعها خلال الفترة ذاتها.

وأظهرت البيانات أن إجمالي قيمة الرهون العقارية خلال الأسبوع الماضي، بلغ 3.21 مليارات درهم، شملت 670 وحدة سكنية، و96 مبنى، و164 قطعة أرض، فيما سجلت قيمة الهبات العقارية نحو 1.12 مليار درهم، تضمنت 97 وحدة سكنية، و75 مبنى، و38 قطعة أرض.

أما على صعيد التعاملات اليومية، فقد بلغت قيمة التصرفات العقارية أمس، 2.45 مليار درهم، استحوذت منها المبيعات على الحصة الأكبر بقيمة 2.06 مليار درهم، تلتها الرهون بقيمة 328.82 مليون درهم، ثم الهبات بـ57.81 مليون درهم.

وتعزز هذه المؤشرات الإيجابية ما ورد في تقارير دولية حديثة، توقعت استمرار الزخم في سوق دبي العقارية، مدفوعة بتدفق المزيد من المستثمرين الأجانب، وتنامي معدلات الثقة بسوق دبي، ما يؤكد استمرار الأداء القوي للسوق خلال الفترة المقبلة.