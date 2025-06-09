مبادرات دعم المنتجات الإماراتية ترفع مبيعاتها بنسب تصل إلى 80% منذ بداية 2025

أكد مسؤولون في قطاع تجارة التجزئة، أن مبادرات دعم المنتجات الوطنية «ذات المنشأ الإماراتي» التي شهدت توسعاً في الأسواق خلال الفترة الماضية، أسهمت في زيادة مبيعات تلك المنتجات في منافذ البيع بمعدلات متباينة.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»، إن إبراز عروض المنتجات الوطنية، رفع مبيعاتها بنسب وصلت إلى 80% منذ بداية العام الجاري، فضلاً عن زيادة مبيعاتها خلال مايو 2025 وحده بنسبة 20%، مشيرين إلى مجموعة تسهيلات تُقدّمها منافذ البيع، مثل تخصيص مساحات عرض بارزة للمنتجات الإماراتية، ومنحها أولوية في طلبات الشراء والاستلام من الفروع، وتخصيص موظفين في الفروع للاهتمام بالمنتجات وترويجها، فضلاً عن تسهيل آلية الدفع الشهري للمورّدين، وإعفاءات من الرسوم، وإعلانات مجانية عبر منصات رقمية تابعة لبعض التعاونيات.

أولوية العرض

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، محمد الهاشمي، إن «(التعاونية) تدعم أولوية عرض المنتجات الإماراتية المنشأ، كما تتوسع في مبادرات الدعم المقدمة لتلك المنتجات»، لافتاً إلى أن تعاونية الاتحاد وقّعت خلال الفترة الأخيرة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مذكرة شراكة استراتيجية، وذلك في إطار حملة «اصنع في الإمارات»، الهادفة إلى دعم وتعزيز حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع على مستوى الدولة.

وأوضح أن «هذه الشراكة تمثّل خطوة مهمة لتعزيز مكانة المنتجات المصنّعة محلياً، إذ تقدم من خلالها (التعاونية) مجموعة من الحوافز للمُصنّعين المشاركين، تشمل تخصيص مساحات عرض بارزة للمنتجات الإماراتية، مع أرفف مخصصة في الفروع، إلى جانب دعم البرامج التدريبية والتأهيلية، وإعفاءات من الرسوم خلال فترة الحملة، وإعلانات مجانية عبر المنصات الرقمية التابعة للتعاونية».

وأكد الهاشمي أن تعاونية الاتحاد تعمل باستمرار على تعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام، وبناء شراكات جديدة مع القطاع الخاص، إضافة إلى تشجيع المزارعين المواطنين، بما يعزز مبيعات المنتجات الإماراتية المنشأ، مشيراً إلى أن «التعاونية تعمل على تعزيز تنافسية المنتج الإماراتي، من خلال منصاتها التجارية والرقمية».

المنتجات الوطنية

من جانبه، قال الرئيس والمدير التنفيذي في مجموعة اللولو التجارية، سيفي روباوالا، إن «التوسع في مبادرات دعم المنتجات الإماراتية التي تبنّتها المجموعة عبر فروعها خلال الفترة الأخيرة، زاد عدد السلع الوطنية المنتجة محلياً في منافذ المجموعة إلى أكثر من 5000 منتج حالياً، بشقيها الغذائي وغير الغذائي، كما أسهم في رفع مبيعات المنتجات الإماراتية، خلال مايو 2025 وحده، على سبيل المثال، بنحو 20%، مقارنة بالأشهر الماضية».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن «(اللولو التجارية) تعمل على التوسع في مبادرات عرض المنتجات الوطنية، بشكل يواكب مبادرة (اصنع في الإمارات)، بما يعزز منحها أفضلية العرض، بشكل يدفع إلى استمرار نمو مبيعاتها بوتيرة أعلى خلال الفترات المقبلة».

وأكد أن «المجموعة شهدت عبر منافذ بيعها توسّعاً في عروض منتجات الخضراوات والفواكه المورّدة من مزارع وطنية»، لافتاً إلى أن عمليات التوريد من تلك المزارع تشهد نمواً مستمراً بأسعار تنافسية تدعم مبيعاتها.

تسهيلات ودعم

وفي السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة، ماجد الجنيد، إن «توسع (التعاونية) في مبادرات دعم المنتجات الإماراتية المنشأ، طرح عدداً كبيراً من السلع المصنعة في دولة الإمارات، بفروعها المختلفة، ما أسهم في نمو مبيعات (التعاونية) من المنتجات المحلية بأكثر من 80%، منذ بداية العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي».

وأوضح أن «إدارة (تعاونية الشارقة) تعمل بشكل مستمر على التوسع بمبادرات دعم المنتجات الإماراتية، ومنحها الأولوية في العرض، كما تعمل على تعزيز مكانة المنتجات الزراعية والمصنعة محلياً، من خلال مجموعة تسهيلات تشمل تخصيص مساحات عرض بارزة للمنتجات الإماراتية، وأرفف مخصصة، وإعطائها أولوية في طلبات الشراء والاستلام من الفروع، وتخصيص موظفين في الفروع للاهتمام بالمنتجات وترويجها، فضلاً عن تسهيل آلية الدفع الشهري للمورّدين».

وتابع: «بلغ إجمالي عدد المنتجات الوطنية التي يتم طرحها في فروع (تعاونية الشارقة) أكثر من 1000 منتج وطني، شملت منتجات غذائية، مثل الخبز والحليب والطحين والبيض، والألبان والأجبان بأنواعها المختلفة، فضلاً عن الخضراوات المجمدة، والأرز والمعكرونة والزيوت والعصائر، والمياه والمشروبات الغازية، والتمور والحلويات، والشوكولاتة، وبعض أصناف الخضراوات والفواكه، إلى جانب المنظفات والمطهرات بأنواعها، وورق الألمنيوم، وأكياس الاستخدام المنزلي، ومعطرات الجو».

وأشار إلى أن «(التعاونية) تعاملت خلال السنوات الماضية مع أكثر من 100 مزرعة على مستوى دولة الإمارات، من خلال عرض منتجاتها وتسويقها في الفروع، ما أثّر إيجابياً في المبيعات الخاصة بتلك المنتجات الزراعية المحلية».

أما مدير المبيعات في إحدى سلاسل تجارة التجزئة، ديلي فيشال، فقال إن «التوسع في مبادرات دعم عرض المنتجات الإماراتية المنشأ، أسهم في نمو مبيعاتها بمعدلات تصل شهرياً إلى نحو 20%، خصوصاً للمنتجات الغذائية من المعلبات والخضراوات».

البحر: عوامل تنافسية تدعم المنتجات الوطنية

قال خبير شؤون تجارة التجزئة، إبراهيم البحر، إن «توسع العديد من منافذ التجزئة خلال الفترة الأخيرة في تبنّي مبادرات دعم المنتجات الإماراتية، أسهم بشكل لافت في إبراز عروض تلك المنتجات أمام المستهلكين، ما أسهم في زيادة الطلب، ومبيعات تلك المنتجات».

وأضاف: «للمنتجات الوطنية عوامل تنافسية مختلفة عززت ارتفاع المبيعات، تتركز في انخفاض أسعارها، مقارنة بالعديد من المنتجات المستوردة، وارتفاع جودتها، وزيادة الثقة بها، مع تميز الصناعة المحلية بخضوعها لمعايير رقابية تعدّ من ضمن الأعلى عالمياً».

• حزمة التسهيلات تتضمن تخصيص موظفين في الفروع للاهتمام بالمنتجات وترويجها، وتسهيل آلية الدفع الشهري للمورّدين، وإعلانات مجانية عبر منصات رقمية.