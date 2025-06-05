«دناتا للسفريات» و«الإمارات للعطلات» تروّجان للسياحة في المالديف

أعلنت «دناتا للسفريات» و«الإمارات للعطلات»، التابعتان لمجموعة الإمارات، عن تنظيم فعالية «هورايزون: جزر المالديف»، التي تعد بمثابة تجمع رفيع المستوى لقطاع السياحة يُقام في منتجع «كورومبا» بالمالديف، بهدف ترويج السياحة في الأرخبيل، ما يؤكد التزام المجموعة الكبير تجاه جزر المالديف الواقعة على المحيط الهندي، وتعد واحدة من أسرع وجهاتها نمواً.

وذكرت المجموعة، في بيان، أمس، أن فعالية «هورايزون: جزر المالديف»، تستهدف تعزيز التعاون بين علامات مجموعة الإمارات التجارية وقطاع الضيافة المحلي، وستتضمن المناقشات خلال الفعالية كيفية استدامة وتوسيع زخم السياحة في البلاد، مع استكشاف توقعات وتطلعات المسافرين المتغيرة، والأسواق الجديدة التي يفد منها السياح، وفرص جذب فئات جديدة من السياح.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «دناتا للسفريات»، جون بيفان: «هذه هي الدورة الثانية لهذه الفعالية الخاصة بجزر المالديف التي تحولت بالفعل من وجهة سياحية فاخرة يقصدها النخبة إلى وجهة عالمية تتطلع أعداد متنامية من المسافرين لزيارتها».

من جهته، قال نائب رئيس أول تطوير المبيعات عبر الإنترنت في «طيران الإمارات»، بوب كابلي: «بصفتنا الذراع التشغيلية للرحلات السياحية في (طيران الإمارات)، ونخدم أكثر من 40 سوقاً، فإننا حريصون على تقديم تجارب نوعية مصممة خصيصاً في كل وجهة من وجهات شبكة رحلات الناقلة، حيث نسعى جاهدين لربط مسافرينا بأكثر الوجهات رواجاً».

ولعبت «دناتا للسفريات» و«الإمارات للعطلات» دوراً محوياً في تعزيز تدفقات السياحة العالمية إلى جزر المالديف، إذ ارتفعت أعداد مسافريهما إلى المالديف بنسبة 30% بين عامي 2023 و2024، مع استمرار زخم النمو نفسه في عام 2025. وسجلت خلال هذه الفترة نمواً ملحوظاً في الوجهات التي يفد منها الزوار، حيث باتت تجتذب الآن زواراً من أكثر من 100 دولة.