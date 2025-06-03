«طيران الإمارات» تشغّل 49 رحلة أسبوعياً إلى البر الرئيس للصين

وقعت شركة طيران الإمارات، والخطوط الجوية الصينية «إير تشاينا» مذكرة تفاهم لوضع إطار استراتيجي لتوسيع اتفاقية تبادل الرموز الحالية بين الناقلتين، وذلك على هامش الاجتماع العام السنوي الـ81 للاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» وقمة النقل الجوي العالمية المنعقدة في نيودلهي.

وأفاد بيان صادر اليوم، بأنه اعتباراً من 30 يوليو، ستشغّل «طيران الإمارات»، 49 رحلة أسبوعياً إلى البر الرئيس للصين، بما في ذلك رحلتان يومياً إلى بكين وشنغهاي، ورحلات يومية إلى كل من غوانغتشو وشينزن وهانغتشو.

ووقع مذكرة التفاهم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم، والنائب الأول الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «إير تشاينا»، يان فاي.

وبموجب المذكرة، ستستكشف «طيران الإمارات» و«إير تشاينا» إمكانية مشاركة الرموز على عدد من الوجهات المحددة في شبكتي الناقلتين، بما يتيح لكل ناقلة وضع رمزها على رحلات الناقلة الأخرى على الخطوط الرئيسية بين الصين ودولة الإمارات، بالإضافة إلى وجهات أخرى خارج بكين ودبي.

كما ستعمل الناقلتان على تطوير إطار للتعاون في عمليات الشحن الجوي وبرامج الولاء الخاصة بالمسافرين الدائمين، لتعزيز القيمة المضافة للمسافرين والشركات على حد سواء، ولضمان تجربة سلسة للعملاء، سيقوم الطرفان بدراسة تنسيق جداول الرحلات أو تعديل الحد الأدنى لأوقات الربط بين الرحلات.

وقال كاظم: «بدأت شراكتنا مع (إير تشاينا) قبل 26 عاماً، ومنذ العام 2018، استفاد أكثر من 18 ألف من عملاء (طيران الإمارات) من خيارات الربط الموسّعة التي أتاحتها هذه الاتفاقية».

من جهته، قال فاي: «تولي (إير تشاينا) أهمية كبيرة للتعاون مع (طيران الإمارات)، ويشكّل توقيع مذكرة التفاهم خطوة مهمة في مسيرة تعميق الشراكة بين الطرفين».