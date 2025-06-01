تراجع أسعار الذهب يحفز الطلب على السبائك.. وإقبال محدود على المشغولات

انخفضت أسعار الذهب بنهاية الأسبوع الماضي بين 7.5 و10 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

وأفاد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، بأن عودة أسعار المعدن الأصفر للتراجع حفزت متعاملين على شراء منتجات للسبائك، مع تحسّن محدود في الطلب على المشغولات، متوقعين نمو الطلب على السبائك والمشغولات بمعدلات أكبر خلال الأيام المقبلة.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً، نحو 394.75 درهماً، بانخفاض قيمته 10 دراهم، بنهاية الأسبوع الماضي مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق. فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً مبلغ 365.5 درهماً، بتراجع 9.25 دراهم. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 350.25 درهماً، بانخفاض تسعة دراهم. كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 300.5 درهم، بتراجع 7.5 دراهم.

وقال مدير شركة «دهكان لتجارة الذهب والمجوهرات»، جاي دهكان، إن «الأسواق تشهد حالياً مظاهر للطلب على منتجات السبائك، مدعومة بتراجع أسعار المعدن الأصفر بمعدلات محفزة عقب الارتفاعات السعرية القياسية التي سجلها خلال الفترة الأخيرة».

وأضاف أن «الطلب على السبائك يأتي مع تزايد الثقة لدى المتعاملين بالإقبال على تلك المنتجات لأغراض الادخار والاستثمار، في أعقاب مواصلة أسعار الذهب في تحقيق معدلات ارتفاعات كبيرة خلال الفترات الماضية، في ظل ضغوط المتغيرات الاقتصادية الدولية».

من جهته، قال مدير محل «ماشو لتجارة الذهب والمجوهرات»، راج باهي، إن «تراجع أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة أعاد الطلب على شراء منتجات السبائك من قبل بعض المتعاملين، الذين يتأملون في أن تعاود أسعار المعدن الأصفر الارتفاع بمعدلات كبيرة خلال الفترات المقبلة».

وأوضح أن «الأسواق شهدت معاملات محدودة للطلب على المشغولات الذهبية الجديدة، فيما من المتوقع أن ترتفع بمعدلات أكبر خلال الأيام المقبلة، خصوصاً حال استقرار أسعار الذهب عند معدلات مقاربة للمؤشرات الحالية».

واعتبر مدير شركة «ريكي لتجارة الذهب والمجوهرات»، ريكي داهناك، أن «التراجع السعري أسهم في حركة من النشاط في قطاع السبائك، عقب حالة البطء والترقب التي شهدتها خلال الأيام الماضية، بعد أن سجلت أسعار الذهب ارتفاعات قياسية خلال الأسبوع السابق».

وأضاف أن «الطلب على المشغولات الذهبية الجديدة لايزال محدوداً، ومن الممكن أن يشهد تحسناً بمعدلات أكبر خلال الأيام المقبلة، مع تفضيل العديد من المتعاملين الانتظار وعدم التسرع في شراء المشغولات تأملاً في حدوث انخفاضات بمعدلات أكبر».

. سعر غرام الذهب عيار 24 قيراطاً بلغ نحو 394.75 درهماً.